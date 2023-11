Ermittlungen gegen Biden: Kongress-Ausschuss lädt Sohn Hunter vor

Ob nach den Ermittlungen der Republikaner am Ende tatsächlich ein Amtsenthebungsverfahren steht, ist fraglich. Denn dazu wäre zunächst eine Mehrheit im Repräsentantenhaus nötig. Die Republikaner haben dort zwar eine knappe Mehrheit, doch die Fraktion ist zersplittert. Selbst bei einem Erfolg hätte über eine Amtsenthebung danach die andere Kongresskammer, der Senat, zu entscheiden. Dort haben Bidens Demokraten eine knappe Mehrheit. Dass der Präsident am Ende des Amtes enthoben werden könnte, gilt daher bislang als ausgeschlossen. (sda/dpa)

Ex-Offizier enthüllt Schwächen der russischen Armee

Der inhaftierte Ex-Offizier Igor Girkin vermutet eine sinkende Kampfkraft der russischen Streitkräfte. In einem Brief beschreibt er drei Schauplätze.

Igor Wsewolodowitsch Girkin ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier und entschiedener Befürworter des Ukraine-Krieges. Derzeit befindet er sich in Untersuchungshaft, weil er die Kriegsführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisiert hat. Ihm wird vorgeworfen, zu extremistischen Taten aufgerufen zu haben. Seine Frau, Miroslava Reginskaya, veröffentlichte nun einen handschriftlichen Brief vom 26. Oktober, in dem er weitere russische Verluste prognostiziert. Das berichtet das Institute for the Study of War (ISW).