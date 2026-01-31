wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Don Lemon festgenommen: Ex-CNN-Journalist wieder frei

«Mächtige zur Rechenschaft ziehen» – US-Journalist Lemon wieder frei

31.01.2026, 09:4831.01.2026, 09:48

Einen Tag nach seiner Festnahme auf Anweisung des US-Justizministeriums ist der amerikanische Journalist Don Lemon wieder freigekommen. Medienberichten zufolge erschien der ehemalige CNN-Moderator am Freitagnachmittag (Ortszeit) vor einem Gericht in Los Angeles. Demnach war er ohne Kaution freigekommen.

Journalist Don Lemon, waves to the media after a hearing outside the Edward R. Roybal Federal Building in Los Angeles on Friday, Jan. 30, 2026. (AP Photo/Damian Dovarganes) Don Lemon
Don Lemon winkt den Medien zu. Bild: keystone

«Ich habe meine ganze Karriere über Nachrichten berichtet. Ich werde jetzt nicht aufhören», sagte Lemon vor Reportern. Er betonte, es gebe keinen wichtigeren Zeitpunkt für die freien und unabhängigen Medien, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Journalist weist die Anschuldigungen gegen seine Person zurück.

Festnahme in Los Angeles

Lemon war am Donnerstagabend (Ortszeit) in Los Angeles festgenommen worden. Hintergrund ist ein etwa zwei Wochen zurückliegender Protest gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in einer Kirche in St. Paul, wie US-Justizministerin Pam Bondi auf X mitteilte. Nach Angaben seines Anwalts Abbe Lowell war der Journalist in seiner Funktion als Reporter vor Ort.

Ex-CNN-Moderator Don Lemon in den USA verhaftet

Der Sender CBS berichtete unter Berufung auf Gerichtsunterlagen, Lemon und acht Mitangeklagten würden Verschwörung gegen die Religionsfreiheit an einem Gotteshaus sowie Verletzung, Einschüchterung und Behinderung der Ausübung der Religionsfreiheit an einem Gotteshaus vorgeworfen. Dem Sender CNN zufolge sagte ein Bundesstaatsanwalt vor Gericht, Lemon habe sich «wissentlich einem Mob angeschlossen, um eine Kirche zu stürmen».

Laut CNN übertrug Lemon mit einer weiteren Journalistin an dem Tag live, wie Dutzende gegen die Einwanderungsbehörde ICE Demonstrierende eine Kirche stürmten und einen Gottesdienst unterbrachen.

Den Berichten zufolge muss Lemon am 9. Februar vor einem Gericht in Minneapolis erscheinen. (sda/dpa)

Mehr aus den USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trümmer von chinesischer Rakete fallen in den Pazifischen Ozean
Am 30. Januar kam es zum unkontrollierten Wiedereintritt der zweiten Stufe der chinesischen Trägerrakete ZQ-3 R/B.
Zur Story