Biden will Verhältnis zu Saudi-Arabien überdenken – Waffenlieferungen umstritten

Die Öl-Allianz, in der Saudi-Arabien ein wichtiges Mitglied ist, hatte am Mittwoch vergangener Woche angekündigt, von November an zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich weniger Öl zu fördern. Es ist die umfassendste Verringerung der Ölproduktion seit langem. Die USA hatten dagegen seit Monaten von der Opec+ ein Aufdrehen des Ölhahns gefordert - auch im Interesse der Weltwirtschaft.

Der demokratische Senator Bob Menendez forderte am Vortag, die militärische Kooperation mit Saudi-Arabien einschliesslich der Waffenlieferungen weitgehend einzufrieren. Sein Kollege Dick Durbin äusserte sich bei CNN ähnlich: «Ich sehe keinen Grund, ihnen Waffen zu geben», wenn sie sich als Verbündete von Kremlchef Wladimir Putin verhielten. Die Demokraten halten zurzeit eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Im November stehen Parlamentswahlen an.

Das neue Erpresser-Duo der Welt: Wladimir Putin und MBS

Der russische Präsident und der Kronprinz von Saudi-Arabien haben einen Ölkrieg gegen den Westen entfacht.

In der amerikanischen Politik ist der Ölpreis das Mass aller Dinge. Als im Frühsommer der Benzinpreis in die Höhe kletterte, schluckte Präsident Joe Biden deshalb eine fette Kröte. Er pilgerte nach Riad, tat Abbitte und liess sich sogar mit Mohammed bin Salman (MBS), dem Kronprinzen und starken Mann von Saudi-Arabien, bei einem sogenannten Fistbump fotografieren. So wollte er den starken Mann in Saudi-Arabien dazu bewegen, mehr Öl zu pumpen.