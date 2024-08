Ihr Auftritt am Parteitag wird mit Spannung erwartet: Kamala Harris. Bild: keystone

Kommentar

Kamala Harris hat am Parteitag eine einmalige Chance – wenn sie nicht Trumps Fehler macht

Nach einem turbulenten Monat hat die Demokratische Partei eine neue Hoffnungsträgerin. Auf Kamala Harris wartet am Parteitag in Chicago aber eine grosse Herausforderung.

Renzo Ruf, Chicago / ch media

Ein Ziel hat Kamala Harris vor Beginn des Parteitags der Demokraten in Chicago bereits erreicht: Der Präsidentschaftskandidatin ist es in weniger als einem Monat gelungen, den Wahlkampf um das Weisse Haus auf den Kopf zu stellen. Mitte Juli noch galt Donald Trump als klarer Favorit. Nach dem Attentat auf den Republikaner und einem triumphalen Parteitag schien er zwischenzeitlich unschlagbar.

Sekunden vor dem Attentat: Kurz danach schien Trump unbesiegbar. Bild: keystone

Doch dann zog sich Präsident Joe Biden zurück und Harris wurde zur neuen Hoffnungsträgerin aller Amerikanerinnen und Amerikaner, die eine zweite Trump-Präsidentschaft verhindern wollen. Und nun liegt Harris in den Meinungsumfragen plötzlich vorne.

Das Rennen ist noch lange nicht zu Ende. Harris aber hat die einmalige Chance, als klare Favoritin in die heisse Phase des Wahlkampfs zu steigen – falls ihr nicht der gleiche Fehler wie Trump während der Zusammenkunft der Republikaner in Milwaukee unterläuft. Er scherte nach rechts aus, als er sich eigentlich an die Mitte des Landes hätte wenden sollen.

Am Donnerstag, wenn Harris ihre Grundsatzrede zum Abschluss des Parteitags hält, sollte sie deshalb direkt zu den unentschlossenen Wählerinnen und Wähler sprechen. Hunderttausende von Menschen, die in den politisch umkämpften Bundesstaaten das Zünglein an der Waage spielen könnten, wollen von Harris hören, dass sie keine Revolutionärin ist.

Die Vizepräsidentin hat eine einmalige Chance, sich als gemässigte Reformerin zu präsentieren. Sie sollte sich diese nicht entgehen lassen. (aargauerzeitung.ch)