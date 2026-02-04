Tom Homan kündigte den Abzug von 700 Beamten aus Minneapolis an. Bild: keystone

US-Regierung kündigt Abzug von 700 Bundesbeamten aus Minneapolis an

An einer Pressekonferenz kündigte «Grenzzar» Tom Homan an, dass 700 Beamte aus Minneapolis abgezogen werden sollen. Und das per sofort.

Trumps Grenzzar Tom Homan hat an einer Medienkonferenz im Weissen Haus verkündet, dass die Heimatschutzbehörde per sofort 700 Bundesbeamte aus Minneapolis abziehen wolle. Aktuell seien rund 3000 Beamte vor Ort.

Sein Ziel sei es, sämtliche Truppen abziehen zu können, was jedoch von den Protesten abhänge. Dafür sei eine Zusammenarbeit mit den lokalen und staatlichen Strafverfolgungsbehörden nötig, berichtet CNN. (vro)

