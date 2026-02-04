bedeckt
ICE in Minneapolis: 700 Beamte werden abgezogen

epaselect epa12690452 US Border Czar Tom Homan speaks at his first news conference after replacing Greg Bovino as the lead of ICE operations at the Bishop Henry Whipple Federal Building in Minneapolis ...
Tom Homan kündigte den Abzug von 700 Beamten aus Minneapolis an.Bild: keystone

US-Regierung kündigt Abzug von 700 Bundesbeamten aus Minneapolis an

An einer Pressekonferenz kündigte «Grenzzar» Tom Homan an, dass 700 Beamte aus Minneapolis abgezogen werden sollen. Und das per sofort.
04.02.2026, 15:3904.02.2026, 15:44

Trumps Grenzzar Tom Homan hat an einer Medienkonferenz im Weissen Haus verkündet, dass die Heimatschutzbehörde per sofort 700 Bundesbeamte aus Minneapolis abziehen wolle. Aktuell seien rund 3000 Beamte vor Ort.

Sein Ziel sei es, sämtliche Truppen abziehen zu können, was jedoch von den Protesten abhänge. Dafür sei eine Zusammenarbeit mit den lokalen und staatlichen Strafverfolgungsbehörden nötig, berichtet CNN. (vro)

Update folgt...

Minnesota Proteste gegen ICE
1 / 52
Minnesota Proteste gegen ICE
quelle: fr172090 ap / adam gray
Das sagt Kristi Noem zum zweiten Opfer ihrer Behörde in Minneapolis
