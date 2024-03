«Wir wollen ihn nicht»: Mit diesem Serienmörder vergleicht Trump Einwanderer

Dass ein Vergleich der in die USA strömenden Migranten, die zumeist nur auf der Suche nach einem besseren Leben sind, mit dem Film-Psychopathen kaum angebracht ist, spielte für die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer in der Fernsehsendung offensichtlich keine Rolle – sie quittierten die Äusserung Trumps mit Lachern.

Trump sprach unter anderem über die illegale Migration, die derzeit die USA vor Probleme stellt. Dabei machte er klar, was er von den Einwanderern hält: «Millionen über Millionen von Menschen kommen illegal in unser Land. Und sie kommen von unbekannten Orten und sie sind ungehobelte Leute.» Und weiter:

Dann kam diese Woche der «Super Tuesday», der Tag, an dem mehr als ein Drittel der US-Bundesstaaten über den jeweiligen Kandidaten der beiden Parteien für das finale Duell um die Präsidentschaft entscheidet. Und Trump räumte ab, auch in Maine und Colorado, wo er zuvor gesperrt wurde. Einzig in Vermont vermochte Konkurrentin Nikki Haley den 77-Jährigen zu überflügeln.

Tödlicher Baldwin-Schuss an Filmset: Waffenmeisterin schuldig gesprochen

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau am Filmset des Westerns «Rust» mit Alec Baldwin hat eine Jury die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen.

Vom Vorwurf der Manipulation von Beweismaterial sprachen die Geschworenen die 26-Jährige am Mittwoch an einem Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico dagegen frei. Die Urteilsverkündung wurde live im Internet übertragen. Das Strafmass soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Gutierrez-Reed drohen bis zu drei Jahre Gefängnis.