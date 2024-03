Fix: Nikki Haley zieht sich aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft zurück

Nikki Haley gibt im Rennen um die US-Präsidentschaft auf. Dies gab die Republikanerin bei einer Pressekonferenz in ihrem Heimatstaat South Carolina bekannt. Mit ihrem Rückzug ist Donald Trump der einzige verbliebene Kandidat der Republikaner.

Mit Nikki Haley zieht sich die letzte Trump-Konkurrentin bei den Republikanern zurück. Bild: keystone

Wie erwartet verzichtete Haley bei ihrer Rede darauf, sich uneingeschränkt hinter Trump zu stellen, wie es etwa die zuvor abgetretenen Kandidaten Ron DeSantis und Vivek Ramaswamy getan hatten. «Ich gratuliere ihm und wünsche ihm das beste. Wie ich es bei allen mache, die Präsident unseres Landes werden wollen», so Haley. Ihren Wählerinnen und Wählern empfiehlt sie nicht, Trump blind zu folgen. «Er muss unser Vertrauen verdienen», sagte sie. «Ich hoffe, dass er das tun wird.»

Auch am «Super Tuesday» chancenlos

Haleys Rückzug kommt nicht überraschend. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina hatte am bei den parteiinternen Vorwahlen am «Super Tuesday» in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten gegen Trump verloren. Die 52-Jährige konnte einzig in Washington und Vermont gewinnen – in den weiteren Staaten, selbst in ihrer Heimat South Carolina, blieb sie weitgehend chancenlos. In Nevada holte sie gar weniger Stimmen als die Option «keiner dieser Kandidaten».

Die Republikanerin arbeitete einst unter Donald Trump als Uno-Botschafterin, gleichwohl hielt sie während ihrer Kampagne nicht mit Kritik am ehemaligen US-Präsidenten zurück. Zuletzt zweifelte sie immer wieder öffentlich an der geistigen Fitness Trumps und nannte sowohl ihn als auch Biden einen «grantigen alten Mann». Auch die politischen Ansichten der beiden weichen auseinander – etwa in der Ukraine-Frage, in welcher Haley im Gegensatz zu Trump Waffenlieferungen befürwortet.

Neuauflage von Trump vs. Biden steht an

Mit dem Rücktritt Haleys scheint nun klar, dass Donald Trump als offizieller Kandidat der Republikaner ins Rennen um die Präsidentschaft gehen wird. Trotz laufender Verfahren und seinem Boykott von TV-Debatten führte der Ex-Präsident in den parteiinternen Umfragen deutlich.

Damit dürfte einer Neuauflage des Duells Trump gegen Biden nichts im Weg stehen. Auch der Demokrat hat in seiner Partei keine ernstzunehmenden Kontrahenten. Wer im Rennen um die Präsidentschaft die Nase vorn hat, ist unklar – die letzten Umfragen deuten auf ein knappes Resultat hin. (dab)