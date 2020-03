International

US-Wahlen: Pete Buttigieg zieht sich aus Präsidentschafts-Rennen zurück



Pete Buttigieg zieht sich aus Präsidentschafts-Rennen zurück

Das Feld dünnt sich langsam aus: Der ehemalige Bürgermeister von South Bend (Indiana) und demokratischer Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg zieht seine Kandidatur um das Amt des US-Präsidenten zurück. Dies melden die amerikanischen Zeitungen «New York Times» und «Washington Post», die sich auf eine Person aus dem Umfeld des 38-Jährigen beziehen.

Bei der Vorwahl im US-Bundesstaat South Carolina am Samstag hatte der 38-Jährige mit enttäuschenden 8,3 Prozent abgeschnitten. Bisher hatte er eigentlich ziemlich gut gestartet: Buttigieg hatte sich bei der ersten Vorwahl in Iowa Anfang Februar ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sanders geliefert, war am Ende aber auf etwas mehr Delegierte gekommen. Bei der Vorwahl in New Hampshire konnte sich Sanders knapp gegen Buttigieg durchsetzen. In Nevada kam Buttigieg auf den dritten Platz.

Here's who else Buttigieg voters were *considering* in our latest national data (@CBSNews/@YouGovUS Feb 20-22):

35% Warren

29% Klobuchar

28% Biden

24% Sanders

21% Bloomberg

7% Steyer

1% Gabbard — Kabir Khanna (@kabir_here) March 1, 2020

Wohin zieht es die Wähler? Laut einer Umfrage von CBS News vom 20. bis 22. Februar könnte Senatorin Elizabeth Warren am ehesten profitieren, schreibt Kabir Khanna von CBS News auf Twitter. (jaw)

Update folgt ...

