Wie sich Donald Jr. mit Steuergeldern bereichert

Ob Windkraftanlage, U-Boot, Panzer, Drohne oder Rakete: Überall sind Seltenerdmagnete drin. Entwickelt wurden sie zum ersten Mal von der US-Airforce. Die heute stärksten Dauermagnete aus einer Neodym-Eisen-Bor-Legierung – sie können weit über das tausendfache des eigenen Gewichts tragen – gehen auf das Konto eines japanischen Forschers.

Heute ist China führend in der Entwicklung. Doch die winzigen Bestandteile sind sicherheitsrelevant. Und deshalb besitzen die USA ein gesteigertes Interesse, die Abhängigkeit vom grossen Gegenspieler zu reduzieren. Das US-Kriegsministerium hat dafür Kredite im Umfang von 1,4 Milliarden Dollar verteilt.

Wie die Financial Times berichtet, gehen 620 Millionen davon an Vulcan Elements. Das 2023 gegründete Startup baut seit 2024 Seltenerdmagnete, hat 30 Angestellte – und 12 Investoren. Darunter befindet sich auch die Investmentgesellschaft 1789 Capital. Gegründet wurde das Investmentvehikel unter anderem von Trump-Unterstützerin und Milliardärin Rebekah Mercer. Don Trump Jr. wird als «Partner» der neunköpfigen Gesellschaft gelistet.

Seine Funktion als Partner führt er nach eigenen Angaben erfolgreich aus: «Ich bin sehr stark in die strategischen Entscheidungen involviert, wo wir unsere Ressourcen investieren», sagte er im Februar gegenüber der «Financial Times».

Drei Monate nachdem 1798 in Vulcan investierte, erhielt diese den enormen Regierungskredit – und wird bis Ende Jahres auf 50 Mitarbeiter wachsen. Der CEO bestreitet, dass Don Jr. bei der Vergabe des Kredits Einfluss genommen habe.

Die Dynamiken innerhalb der Trump-Regierung dürften indes bereits so eingespielt sein, dass es keiner aktiven Einflussnahme mehr bedarf. Wie man’s macht, zeigte kürzlich Kristi Noem. In einem landesweit ausgestrahlten «Werbespot» gegen kriminelle Ausländer lobte sie Trump als einen «Titan, der dieses Land aufbaute». So kauft man sich die Unterstützung des Chefs in schwierigen Zeiten. In solchen steckt auch Kriegsminister Pete Hegseth.

Zurück zu den Investoren von 1798. Ihre Treffsicherheit beim Antizipieren, welche Firmen bald schon mit Steuergeldern unterstützt werden, ist sensationell. Drei andere im 1798er Portfolio haben in diesem Jahr ebenfalls Regierungsgelder in Millionenhöhe erhalten.

Und dann wäre da noch der Fall von Unusual Machines. Nach dem Wahlsieg seines Vaters stieg Don Jr. mit Millionen beim Drohnenhersteller aus Florida ein – und erhielt eine Position im Verwaltungsrat. Als sein Mandat verkündet wurde, schossen die Aktien von vier auf 18 Dollar: «Das Bedürfnis nach Drohnen ist offensichtlich!», betonte der Sohn des Präsidenten in einem Podcast. «Offensichtlich ist auch, dass wir aufhören müssen, Drohnen und Drohnenteile von China zu kaufen. Ich liebe, was Unusual Machines tut, nämlich die Drohnenproduktion und die Jobs dafür zurück ins Land zu holen.»

Unusual Machines beschrieb sich laut Guardian in einem Bericht für die Börsenaufsicht etwas anders. Man sei operativ und bei der Produktion sehr stark von chinesischen Importen abhängig. Trotzdem bestellte die US-Armee wenige Monate später bei der zuvor unbekannten Firma 3500 Drohnenmotoren – mit der Aussicht auf eine Bestellung von weiteren 20’000. Die höchst volatile Aktie wird seither durchgerüttelt. Sie fiel von Mitte Oktober bis Mitte November von 15 Dollar auf unter 8. Wer heute einsteigen will, bezahlt 11,09 Dollar.