International

USA

Eine Polizeistation in den USA geht viral – mit einem Tanzvideo



Eine Polizeistation in den USA hat ein Tanzvideo gedreht – und Social Media flippt aus

Eine Polizeistation in Norfolk, Virginia, geht momentan viral. Grund dafür ist ein Video auf Facebook, in welchem sie zum Song «Uptown Funk» von Bruno Mars tanzen und den Songtext mimen.

Hier ist das Video:

Der Auslöser für das Filmen des Videos war eine Challenge, die ihnen von einer Polizeiwache aus Corinth, Texas, gestellt wurde. Diese hatte zuvor ein Video veröffentlicht, in welchem sie zum Miley Cyrus Lied «Party in the U.S.A.» tanzten.

Das Video der Polizisten aus Norfolk wurde auf Facebook bisher über 25 Millionen Mal angeklickt. Nun haben auch Polizeistationen aus Iowa, Georgia und Californien angegeben, an der Herausforderung teilnehmen zu wollen.

(doz)

So testet die Polizei von Indiana ihre Rekruten Video: srf

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare