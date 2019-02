Boulevardblatt weist Bezos' Erpressungsvorwurf zurück – mit einer interessanten Begründung

Saudi-Arabien weiss nicht, wo Khashoggis Leiche ist – Trump will es offenbar nicht wissen

Trotz der Inhaftierung der mutmasslichen Mörder des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi weiss die Regierung in Riad nach eigenen Angaben immer noch nicht, wo die Leiche des Regierungskritikers ist. Laut dem Aussen-Staatsminister dauern die Ermittlungen an.

In der am Sonntag ausgestrahlten Sendung «Face the Nation» des US-Senders CBS antwortete der saudiarabische Aussen-Staatsminister Adel al-Dschubeir auf die Frage, wo Khashoggi zerstückelter Leichnam sei: «Wir wissen es nicht.»

Auf …