bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
International
USA

Gedenken für US-Aktivist charlie Kirk hat begonnen

epa12396242 Dan Beasley carries a wooden cross through State Farm Stadium ahead of the public memorial service of political activist Charlie Kirk in Glendale, Arizona, USA, 21 September 2025. Kirk was ...
Ein Anhänger trägt ein grosses Kreuz durch das State Farm Stadium.Bild: keystone

Grosser Andrang: Gedenken für US-Aktivist Kirk hat begonnen

21.09.2025, 19:4421.09.2025, 19:45

Im US-Bundesstaat Arizona haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an den erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kirk begonnen. Schon im Morgengrauen versammelten sich Tausende Menschen vor dem Football-Stadion in Glendale, wie Reporter berichteten. Am Mittag (Ortszeit) startete dort das Programm – mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang.

Das Stadion der Arizona Cardinals fasst bis zu 73'000 Zuschauer. Der konservative Sender Fox News berichtet ebenso wie zahlreiche rechte Online-Plattformen ausführlich über die Trauerfeier. Vor dem Stadion stimmten Anhänger Kirks «USA»-Rufe an.

Zu den Rednern gehören neben Kirks Witwe Erika auch US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance. Zudem treten prominente Prediger und Musiker aus dem evangelikalen Spektrum auf. Nach Informationen mitreisender Reporter wird Trump voraussichtlich als letzter von etlichen Rednern auftreten.

Kirk stand der Regierung von Trump und dessen Familie – insbesondere Sohn Don Jr. – nahe. Wegen der grossen Zahl an Vertretern des Weissen Hauses und weiterer Regierungsbeamter, die an der Trauerfeier teilnehmen, wurden Journalisten zufolge zwei Flugzeuge für die Reise von Washington nach Arizona benötigt.

Der 31 Jahre alte Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung in Utah erschossen worden. Dem mutmasslichen Attentäter droht die Todesstrafe. Die Trauer – und Wut – unter seinen Anhängern ist gross. Kirk galt als eines der bekanntesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Mit Podcasts und Auftritten erreichte er ein Millionenpublikum. Im Wahlkampf trug er dazu bei, Trump unter jungen Wählern populärer zu machen. Kritiker warfen ihm rassistische, homophobe, transfeindliche und sexistische Positionen vor. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Trauerfeier für Charlie Kirk am Sonntag – riesiges Sicherheitsaufgebot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
22 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
TanookiStormtrooper
21.09.2025 19:53registriert August 2015
Mir tut der Nacken vor lauter Kopfschütteln weh.
Das sind auch dieselben Leute, die bei Anschlägen auf politische Gegner Witze machen (inkl. Kirk selbst) oder bei Schulschiessereien schnell mal dem Gegner vorwerfen, die würden eine Tragödie politisieren.
4213
Melden
Zum Kommentar
avatar
Firefly
21.09.2025 20:08registriert April 2016
Gab es für die Gewaltopfer aus dern Demokratischen Reihen oder für die Schulkinder die Opfer von Amokläufen wurden, auch solche Feiern? und wenn nein, wieso nicht? Wieso nur für diesen Mann? kann mir das ein Ami mal erklären bitte?
3611
Melden
Zum Kommentar
22
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
Meistkommentiert
1
«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo
2
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
3
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
4
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
Meistgeteilt
1
Netanjahu droht mit «Antwort» auf Palästina-Anerkennung +++ Dritte Division in Gaza-Stadt
2
Newsom erlässt strengere Regeln für Trumps «Geheimpolizei» +++ Tiktok-Deal vor Abschluss
3
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
4
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
5
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
Grosser Andrang: Gedenken für US-Aktivist Kirk hat begonnen
Im US-Bundesstaat Arizona haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an den erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kirk begonnen. Schon im Morgengrauen versammelten sich Tausende Menschen vor dem Football-Stadion in Glendale, wie Reporter berichteten. Am Mittag (Ortszeit) startete dort das Programm – mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang.
Zur Story