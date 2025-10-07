recht sonnig10°
Epstein-Affäre: Ghislaine Maxwell könnte durch Trump begnadigt werden

Partybilder werden zum Problem: Die Trumps im Jahr 2000 mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell.
Donald Trump und Melania Trump im Jahr 2000 mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell.Bild: Davidoff Studios Photography / Getty

Trump nach Frage zu Begnadigung von Ghislaine Maxwell: «Schaue mir das an»

07.10.2025, 09:4107.10.2025, 09:41

US-Präsident Donald Trump hat eine Begnadigung der verurteilten Ghislaine Maxwell, der ehemaligen Partnerin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, nicht ausgeschlossen. Auf die Frage einer Reporterin, ob er Maxwell begnadigen würde, wich Trump am Montag aus, er müsse sich zunächst mit dem Fall befassen. «Ich habe ihren Namen seit Langem nicht mehr gehört. Ich schaue mir das an», sagte er. Zudem kündigte er an, mit dem Justizministerium darüber sprechen zu wollen.

Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Antrag von Ghislaine Maxwell abgewiesen, mit dem sie ihre Verurteilung anfechten wollte.

Trump-Anhänger machen Druck

Jeffrey Epstein war ein wohlhabender Finanzier, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt wurde und laut der New Yorker Gerichtsmedizin 2019 in seiner Gefängniszelle Suizid beging. Der Umgang der US-Regierung mit den Ermittlungsakten im Fall Epstein sorgt inzwischen für wachsenden Druck auf US-Präsident Donald Trump.

Das Justizministerium hatte erklärt, es gebe keine ausreichende Grundlage für weitere Untersuchungen – eine Entscheidung, die bei Teilen von Trumps politischer Basis für Empörung sorgte. Viele seiner Anhänger fordern umfassendere Aufklärung und Einsicht in mögliche Verbindungen zwischen Epstein und einflussreichen Persönlichkeiten.

Dass Trump Epstein kannte, ist unbestritten. Ihm selbst wurde in diesem Zusammenhang jedoch kein Fehlverhalten nachgewiesen. Ghislaine Maxwell erklärte bei Vernehmungen, sie wisse nichts von einer sogenannten Kundenliste Epsteins und habe Trump bei gemeinsamen Treffen nie in unangemessener Weise erlebt. (APA/fak)

Mehr zur Epstein-Affäre:

US-Justizministerium: Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell nennt 100 Namen
Supreme Court lehnt Antrag von Epstein-Vertrauter Maxwell ab
Der Oberste Gerichtshof in den USA hat einen Antrag der verurteilten Vertrauten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, abgelehnt. Warum sich die Richterinnen und Richter dagegen entschieden, sich ihres Berufungsantrags anzunehmen, begründeten sie wie in solchen Fällen üblich nicht.
Zur Story