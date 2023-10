«Sie brauchen formelle Deprogrammierung» – Clinton legt sich mit der «MAGA-Sekte» an

Die ehemalige US-Aussenministerin Hillary Clinton war am Donnerstag bei CNN für ein Interview zu Gast. Dort holte sie zum Rundumschlag gegen Trump und die republikanische Partei aus.

Mehr «International»

Hillary Clinton nahm kein Blatt vor den Mund, als sie am Donnerstag bei CNN für ein Interview zu Gast war. Anlass waren die jüngsten Unruhen im Parlament, die in der überraschenden Abwahl des Repräsentantenhaus-Sprechers Kevin McCarthy endeten. Im Interview äusserte sich die ehemalige Aussenministerin jedoch auch zu den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Sie glaubt, dass Donald Trump von den Republikanern für die Präsidentschaftswahlen nominiert werden wird. Eine ihrer Meinung nach beängstigende Aussicht.

Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 musste sich Hillary Clinton Donald Trump geschlagen geben. Bild: keystone

Während sie für den aktuell amtierenden und erneut kandidierenden Präsidenten Joe Biden nur lobende Worte findet, warnt sie vor einer erneuten Wahl Donald Trumps. Man soll ihn auf keinen Fall wählen – auch wenn man kein Fan vom amtierenden Joe Biden sei:

«Wenn du nicht für ihn [Joe Biden] sein willst, so wie ich es bin, dann sei für ihn, weil die Alternative das Ende unserer Demokratie bedeuten könnte. Und das sage ich nicht leichtfertig.»

Man müsse im Parlament wieder eine gemeinsame Basis finden, um zusammenzuarbeiten, fährt die 75-jährige Demokratin fort. Früher habe man sehr erbitterte Kämpfe über alle möglichen Dinge, wie Waffenkontrolle, Klimawandel, Wirtschaft und Steuern geführt. Allerdings ohne die extremistischen Noten, die in der republikanischen Partei jetzt den Ton angeben würden.

Sie erklärt auch gleich, worin sie den Ursprung für diesen Wandel sieht:

«Leider erhalten viele der MAGA-Extremisten ihre Marschbefehle von Donald Trump, der in keiner Weise mehr glaubwürdig ist. Er ist nur seinetwegen da.»

Im nächsten Atemzug lässt sie sich die ehemalige First Lady zu einer Aussage hinreissen, für die sie nun in den sozialen Medien scharf kritisiert wird:

«Vielleicht braucht es eine formelle Deprogrammierung der Sektenmitglieder. Irgendetwas muss passieren!»

Journalistin Christiane Amanpour will von Clinton wissen, wie es sein kann, dass Trump immer noch im Rennen ist – trotz etlicher Skandale. Sie verweist dabei auf die gegen ihn gerichteten 91 Anklagen, sowie den Zivilbetrug und die sexuellen Übergriffe, für die er verurteilt worden war.

Clinton antwortet – wieder etwas zurückhaltender:

«Es ist die klassische Geschichte eines autoritären Populisten, der die emotionalen, psychologischen Bedürfnisse und Wünsche eines Teils der Bevölkerung wirklich im Griff hat.»

Die Basis der republikanischen Partei sehe in Donald Trump jemanden, der sich für sie einsetze, so Hillary Clinton. Deshalb seien sie so gewillt, für ihn abzustimmen, an seinen Rallyes teilzunehmen und seine Bekleidungsartikel zu tragen.

Aus irgendeinem Grund stosse Trump und seine «negative und hässliche Art der Politik» bei seinen Anhängern auf Anklang, so Clinton. Sie sinniert über die Gründe:

«Vielleicht mögen sie [Trumps Wähler] keine Migranten? Vielleicht mögen sie keine homosexuellen Menschen? Oder Schwarze Menschen? Oder die Frau, die bei der Arbeit die Beförderung bekommen hat, die sie nicht bekommen haben?»

Trump habe mit seinem Wahl-Slogan MAGA (Make America Great Again) eine Rückkehr an einen Ort propagiert, in dem die Menschen sagen können, was sie wollen, und in dem sie jede Person beleidigen dürfen, die ihnen im Weg stehe. Das sei für die Basis der Republikaner attraktiv gewesen. «Es ist wie ein Kult», so Clinton.

Diesen zu brechen, sei keine einfache Aufgabe. Dennoch sieht sie einen Ausweg – und gar einen Hoffnungsschimmer am Horizont:

«Jemand muss dieses Momentum stoppen und in dieser Hinsicht glaube ich, dass Joe Biden ihn schlagen wird.»

Das gesamte Interview wird am Montag bei CNN ausgestrahlt.

(saw)