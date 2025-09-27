Jimmy Kimmel flimmert wider über die US-amerikanischen Bildschirme. Bild: keystone

Jimmy Kimmel: Sohn von US-Moderator ist herzkrank

Vier Kinder hat Talkshowmoderator Jimmy Kimmel. Um eines sorgt sich der Vater besonders: Sohn William kam mit einer Herzerkrankung zur Welt.

Charlotte Koep / t-online

Moderator Jimmy Kimmel ist nach einer vorübergehenden Absetzung seiner Show «Jimmy Kimmel Live!» zurück im US-amerikanischen Fernsehen. Kontroverse Aussagen über den getöteten ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk hätten ihm fast seinen Job gekostet. Bei seiner Rückkehr konnte er einen Zuschauerrekord feiern: Mehr als sechs Millionen Menschen verfolgten die Sendung, das sind die höchsten Einschaltquoten seit zehn Jahren.

Seit 2003 begrüsst Jimmy Kimmel zu seiner Late-Night-Show. Über seine Arbeit an der Produktion lernte er auch seine Ehefrau Molly McNearney kennen, sie arbeitet als Autorin hinter den Kulissen. Die Eheleute haben zwei gemeinsame Kinder – Tochter Jane und Sohn William «Billy». Sein Jüngster hatte einst einen kurzen Gastauftritt in seiner Show. Allerdings aus einem traurigen Grund.

Jimmy Kimmels Ehefrau: So kam er seiner Kollegin näher

Der heute Achtjährige kam im April 2017 mit einer Herzerkrankung auf die Welt. Die Eltern erfuhren die Diagnose wenige Stunden nach der Geburt. Er war gerade einmal drei Tage alt, als er erstmals am offenen Herzen operiert werden musste. Das machte Jimmy Kimmel zwei Wochen später unter Tränen in seiner Show öffentlich. «Im Grunde genommen war die Pulmonalklappe vollständig blockiert, und er hat ein Loch in der Wand zwischen der linken und rechten Herzhälfte», erklärte er.

Im Alter von sieben Monaten musste eine zweite Operation durchgeführt werden. In dieser Zeit liess sich Jimmy Kimmel eine Woche lang in seiner Show vertreten. Bei seiner Rückkehr hatte er seinen Sohn als Überraschungsgast dabei. Er habe die Operation gut überstanden, erzählte Jimmy Kimmel, und kämpfte vor laufenden Kameras mit den Tränen.

Insgesamt musste William dreimal operiert werden, der letzte Eingriff fand im vergangenen Jahr statt. Damals postete sein Vater nach der überstandenen Operation ein Foto aus dem Krankenhaus, bedankte sich bei dem Krankenhauspersonal und bezeichnete William als den «zähsten (und lustigsten) Siebenjährige, den wir kennen».

Für Jimmy Kimmel sind Jane und William nicht die einzigen Kinder. Aus seiner ersten Ehe mit Gina Maddy stammen ebenfalls zwei. Das Paar war von 1988 bis 2003 verheiratet. Ihre Tochter Katie, die mittlerweile 34 Jahre alt ist, kam auf die Welt, als Jimmy Kimmel 24 Jahre alt war. Zum Zeitpunkt der Geburt hatte er gerade seinen Job verloren und die junge Familie hatte Mühe, über die Runden zu kommen. Auch Jimmy Kimmels zweites Kind, Sohn Kevin, wurde geboren, ehe er seinen grossen Durchbruch feiern konnte.

Neben seinen vier Kindern hat Jimmy Kimmel seit Mai dieses Jahres auch ein Enkelkind. Tochter Katie hat mit ihrem Ehemann Will Logsdon ein Mädchen bekommen.

