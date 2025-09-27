Redefreiheit schlägt Trump – eine ziemlich erfreuliche Woche im Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen.

Und wie war deine Woche so? meme: bsky.app

Der Fall Jimmy Kimmel zeigt, dass entschiedene Reaktionen – sprich Kundenabwanderung – etwas bewirken Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star



[image or embed] — Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 24. September 2025 um 14:05

Der US-Präsident hatte diese Woche einen, äh, speziellen Auftritt Verwirrter alter Mann stürmt UN-Podium und pöbelt eine Stunde lang herum www.der-postillon.com/2025/09/un-t...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 24. September 2025 um 12:30

Vor der UN-Vollversammlung spuckte der Senior Gift und Galle Andy Bunday @bundaycartoons on #Trump #unitednationsgeneralassembly - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 23. September 2025 um 22:30

Wenn der mächtigste Mann der Welt Verschwörungstheorien verbreitet In yesterday’s speech to the U.N., Donald Trump fully embraced the rhetoric of lizard-like climate deniers #trumpdisgrace #editorialcartoon



[image or embed] — Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 25. September 2025 um 00:40 «In seiner Rede vor der UNO hat Donald Trump die Rhetorik echsenartiger Klimawandel-Leugner voll und ganz übernommen.»

Ein Meme für alle Fälle meme: bsky.app

Auf Gavin Newsom ist Verlass screenshot: x.com

Dann gab's einen skurilen Rolltreppen-Zwischenfall mit Donald und Melania meme: Reddit

meme: Reddit

Bist du noch da?

Kein Scherz: Christen glaubten tatsächlich, sie würden diese Woche in den Himmel, äh, entrückt The Rapture For @rawstory.com #rapture Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 24. September 2025 um 21:49 «Ist die Entrückung passiert?» – «Ja, wir sind in der Hölle.»

Derweil täuscht Trump weiter die Ukraine, die sich entschlossen gegen die Russen wehrt Dave Brown @DaveBrownToons @Independent on #Trump #Zelensky #RussiaUkraineWar #UNGeneralAssembly – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 24. September 2025 um 19:39

Leider kein Scherz: Trump und Co. verbreiten Lügen zum Schmerzmittel Paracetamol (in den USA heisst es Tylenol) Matt on #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 24. September 2025 um 18:31

(dsc)