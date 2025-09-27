trüb und nass
Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Redefreiheit schlägt Trump – eine ziemlich erfreuliche Woche im Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
27.09.2025, 06:2227.09.2025, 06:22

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche so?

Trump Kimmel Mele
meme: bsky.app

Der Fall Jimmy Kimmel zeigt, dass entschiedene Reaktionen – sprich Kundenabwanderung – etwas bewirken

Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star

[image or embed]

— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 24. September 2025 um 14:05

Auch die amerikanischen Gründerväter haben endlich mal wieder etwas zu feiern



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 24. September 2025 um 21:08

Es ist nur ein kleiner Sieg im Kampf um echte Meinungsfreiheit

Holding the line… #theKimmelEffect

[image or embed]

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24. September 2025 um 23:20

Wie ein vernünftiger Präsident mit Kimmel umgehen würde



[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 25. September 2025 um 03:42

Ja, Trump hasst die Redefreiheit, wenn er nicht selbst am Reden ist ...



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 24. September 2025 um 16:10

Der US-Präsident hatte diese Woche einen, äh, speziellen Auftritt

Verwirrter alter Mann stürmt UN-Podium und pöbelt eine Stunde lang herum www.der-postillon.com/2025/09/un-t...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 24. September 2025 um 12:30

Vor der UN-Vollversammlung spuckte der Senior Gift und Galle

Andy Bunday @bundaycartoons on #Trump #unitednationsgeneralassembly - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 23. September 2025 um 22:30

Wenn der mächtigste Mann der Welt Verschwörungstheorien verbreitet

In yesterday’s speech to the U.N., Donald Trump fully embraced the rhetoric of lizard-like climate deniers #trumpdisgrace #editorialcartoon

[image or embed]

— Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 25. September 2025 um 00:40
«In seiner Rede vor der UNO hat Donald Trump die Rhetorik echsenartiger Klimawandel-Leugner voll und ganz übernommen.»

Die perfekte Jacke für Donnie

Stark raving Trump #PresidentTrump #Madman #UN #UnitedNations

[image or embed]

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 25. September 2025 um 00:41

Ein Meme für alle Fälle

Trump Meme
meme: bsky.app

Auf Gavin Newsom ist Verlass

Bild
screenshot: x.com

Dann gab's einen skurilen Rolltreppen-Zwischenfall mit Donald und Melania

Trump Meme
meme: Reddit

Trump Meme (September 2025)
meme: Reddit

Trump Macron Meme (September 2025)
meme: Reddit

Bist du noch da?

Kein Scherz: Christen glaubten tatsächlich, sie würden diese Woche in den Himmel, äh, entrückt

The Rapture For @rawstory.com #rapture Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 24. September 2025 um 21:49
«Ist die Entrückung passiert?» – «Ja, wir sind in der Hölle.»

Derweil täuscht Trump weiter die Ukraine, die sich entschlossen gegen die Russen wehrt

Dave Brown @DaveBrownToons @Independent on #Trump #Zelensky #RussiaUkraineWar #UNGeneralAssembly – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 24. September 2025 um 19:39

Der russische Bär ist angeschlagen

Thursday's @thetimes.com cartoon thetimes.com/comment/cart... #Putin #Russianarmy #RussianUkrainianWar

[image or embed]

— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 25. September 2025 um 01:30

Leider kein Scherz: Trump und Co. verbreiten Lügen zum Schmerzmittel Paracetamol (in den USA heisst es Tylenol)

Matt on #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 24. September 2025 um 18:31



[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 25. September 2025 um 03:42
«Ratet mal, vor welchem dieser Dinge eure Regierung euch mit aller Kraft schützen will.»

Die bevorzugte MAGA-Droge



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 24. September 2025 um 06:43

Diesen Schatten wird er nicht los

Truth

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. September 2025 um 22:32

Hexenjagd auf Andersdenkende: Wer den rechtsextremen Hassprediger Kirk kritisiert, kann den Job verlieren



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 24. September 2025 um 16:11

Mit generativer KI aufgemotzte Desinformation ist eine Bedrohung für jede freie Gesellschaft

Disinformation #trumpism #trump

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 24. September 2025 um 01:18

Möglicherweise tödlich für die US-Demokratie: Das oberste US-Gericht ist in Trumps Hand

#trump #scotus #democracy #death #maga #violence #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 24. September 2025 um 19:48

Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt



[image or embed]

— The Wolfpack (@wolfpack11720.bsky.social) 23. September 2025 um 05:48

Wir enden mit Good News zum Thema Faschismus (in Europa)

Umfragerekorde, absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt in Aussicht – die AfD scheint unaufhaltsam. Doch das ist ein medialer Mythos. Schaut euch jetzt unseren neuesten deep dive auf Youtube an!

[image or embed]

— Der Volksverpetzer (@volksverpetzer.de) 24. September 2025 um 17:28
Zum ganzen Beitrag bei YouTube geht es hier.

Bonus

Das hast du dir verdient!

I highly recommend you stop doom scrolling for a second, to watch this video! 😊 #bluesky #animals #nature

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 24. September 2025 um 21:26

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Amerika, wo soll das enden? Die bislang schlimmste Trump-Woche im Rückblick
Trumps Grusskarte from Hell – und ein Wochenrückblick, der sich gewaschen hat
KI-Lego-Sets, die du vermutlich nie im Verkauf sehen wirst
1 / 29
KI-Lego-Sets, die du vermutlich nie im Verkauf sehen wirst
Hmmm … ob dieses Set wirklich ab 6 Jahren freigegeben werden sollte? 🧐
quelle: instagram
Arnold Schwarzeneggers starke Botschaft gegen Hass und Antisemitismus
