Redefreiheit schlägt Trump – eine ziemlich erfreuliche Woche im Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche so?
Der Fall Jimmy Kimmel zeigt, dass entschiedene Reaktionen – sprich Kundenabwanderung – etwas bewirken
Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 24. September 2025 um 14:05
Auch die amerikanischen Gründerväter haben endlich mal wieder etwas zu feiern
@mluckovich.bsky.social) 24. September 2025 um 21:08
Es ist nur ein kleiner Sieg im Kampf um echte Meinungsfreiheit
Holding the line… #theKimmelEffect— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24. September 2025 um 23:20
Wie ein vernünftiger Präsident mit Kimmel umgehen würde
Ja, Trump hasst die Redefreiheit, wenn er nicht selbst am Reden ist ...
@deadder.bsky.social) 24. September 2025 um 16:10
Der US-Präsident hatte diese Woche einen, äh, speziellen Auftritt
Verwirrter alter Mann stürmt UN-Podium und pöbelt eine Stunde lang herum www.der-postillon.com/2025/09/un-t...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 24. September 2025 um 12:30
Vor der UN-Vollversammlung spuckte der Senior Gift und Galle
Andy Bunday @bundaycartoons on #Trump #unitednationsgeneralassembly - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 23. September 2025 um 22:30
Wenn der mächtigste Mann der Welt Verschwörungstheorien verbreitet
In yesterday’s speech to the U.N., Donald Trump fully embraced the rhetoric of lizard-like climate deniers #trumpdisgrace #editorialcartoon— Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 25. September 2025 um 00:40
Die perfekte Jacke für Donnie
Stark raving Trump #PresidentTrump #Madman #UN #UnitedNations— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 25. September 2025 um 00:41
Ein Meme für alle Fälle
Auf Gavin Newsom ist Verlass
Dann gab's einen skurilen Rolltreppen-Zwischenfall mit Donald und Melania
Kein Scherz: Christen glaubten tatsächlich, sie würden diese Woche in den Himmel, äh, entrückt
The Rapture For @rawstory.com #rapture Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 24. September 2025 um 21:49
Derweil täuscht Trump weiter die Ukraine, die sich entschlossen gegen die Russen wehrt
Dave Brown @DaveBrownToons @Independent on #Trump #Zelensky #RussiaUkraineWar #UNGeneralAssembly – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 24. September 2025 um 19:39
Der russische Bär ist angeschlagen
Thursday's @thetimes.com cartoon thetimes.com/comment/cart... #Putin #Russianarmy #RussianUkrainianWar— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 25. September 2025 um 01:30
Leider kein Scherz: Trump und Co. verbreiten Lügen zum Schmerzmittel Paracetamol (in den USA heisst es Tylenol)
Matt on #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 24. September 2025 um 18:31
Die bevorzugte MAGA-Droge
Diesen Schatten wird er nicht los
Truth— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. September 2025 um 22:32
Hexenjagd auf Andersdenkende: Wer den rechtsextremen Hassprediger Kirk kritisiert, kann den Job verlieren
@deadder.bsky.social) 24. September 2025 um 16:11
Mit generativer KI aufgemotzte Desinformation ist eine Bedrohung für jede freie Gesellschaft
Disinformation #trumpism #trump— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 24. September 2025 um 01:18
Möglicherweise tödlich für die US-Demokratie: Das oberste US-Gericht ist in Trumps Hand
#trump #scotus #democracy #death #maga #violence #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 24. September 2025 um 19:48
Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt
@wolfpack11720.bsky.social) 23. September 2025 um 05:48
Wir enden mit Good News zum Thema Faschismus (in Europa)
Umfragerekorde, absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt in Aussicht – die AfD scheint unaufhaltsam. Doch das ist ein medialer Mythos. Schaut euch jetzt unseren neuesten deep dive auf Youtube an!— Der Volksverpetzer (@volksverpetzer.de) 24. September 2025 um 17:28
Bonus
Das hast du dir verdient!
I highly recommend you stop doom scrolling for a second, to watch this video! 😊 #bluesky #animals #nature— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 24. September 2025 um 21:26
(dsc)