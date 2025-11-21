bedeckt
Brat Summer: Charli XCX veröffentlicht eigenen Kinofilm

Charli XCX arrives at the fifth annual Academy Museum Gala on Saturday, Oct. 18, 2025, at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Der Film «The Moment» soll am 30. Januar in die Kinos kommen.Bild: AP Invision

Der «Brat Summer» von Charli XCX kommt ins Kino

21.11.2025, 11:0721.11.2025, 11:07

Die britische Musikerin Charli XCX wird bald in ihrem eigenen Kinofilm «The Moment» zu sehen sein. Darin geht es um eine fiktive Version der Zeit rund um ihr Erfolgsalbum «Brat» aus dem Sommer 2024. Der Film zeigt, wie diese Phase auch hätte aussehen können, berichtet der «Spiegel».

Szene aus »The Moment« mit Charli XCX.
Szene aus »The Moment« mit Charli XCX.screenshot: A24 / YouTube

Am Donnerstag hat die zuständige Filmfirma A24 den ersten Trailer zu «The Moment» veröffentlicht. Der Film soll am 30. Januar in die Kinos kommen. Es handelt sich nicht um eine Doku – alle Szenen sind gespielt und kunstvoll inszeniert.

Im Trailer ist beispielsweise ein Talkshowauftritt bei Late-Night-Moderator Stephen Colbert zu sehen. Zudem treten im Film auch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, wie Rosanna Arquette und Alexander Skarsgård, auf. Sogar Influencerin Kylie Jenner spielt in einer kurzen Szene mit.

Offizieller Trailer von «The Moment». Video: YouTube/A24

Gegenüber dem US-Magazin «Vanity Fair» sagt Charli XCX, der Film sei «Fiktion, aber es ist die echteste Darstellung der Musikindustrie, die ich je gesehen habe».

Regie führte Aidan Zamiri, über den die New York Times schrieb, er präge seit gut einem Jahr die Popkultur. Er fotografierte Timothée Chalamet für ein Rolling-Stone-Cover und drehte Musikvideos für Billie Eilish sowie das Video zu «360» von Charli XCX. Mit «The Moment» legt er nun seinen ersten Spielfilm vor.

Der Regisseur erklärte, der Film gehe der Frage nach, was passiert wäre, wenn Charli XCX während ihrer «Brat» -Phase «ganz andere Entscheidungen» getroffen hätte. Viel mehr verrät er zum Inhalt allerdings nicht. (fak)

Mehr zu Charli xcx:

Zigis und kein BH: Darum sind wir diesen Sommer Rotzgören
Themen
