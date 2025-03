Nach Chat-Panne: Klage gegen US-Verteidigungsminister Hegseth

Waltz soll laut «Huffington Post» jedoch eine Funktion aktiviert haben, die Nachrichten nach einer Woche – in Einzelfällen nach vier Wochen – automatisch löscht. Wie die Klage weiter ausführt, ist Aussenminister Rubio zudem in seiner Funktion als amtierender Archivar der Vereinigten Staaten über solche mutmasslichen Verstösse informiert. Ihm obliege es, über den Generalstaatsanwalt eine Untersuchung einzuleiten.

Präsident Donald Trump verteidigte sein Team am Dienstag in einem Interview mit NBC. Der Journalist sei nicht von Waltz selbst, sondern von einem Mitarbeiter zur Gruppe hinzugefügt worden. Trump sprach von einem «Ausrutscher», der «nicht schwerwiegend» gewesen sei.

Hegseth stritt die Vorwürfe sowie jegliches Fehlverhalten vor der Presse ab – obwohl er selbst detaillierte und klassifizierte Kriegspläne auf der App geteilt haben soll. Mike Waltz übernahm hingegen Verantwortung. «Ich übernehme die volle Verantwortung», sagte er am Dienstag im Sender Fox News. «Ich habe diese Gruppe gegründet.» Waltz räumte ein, dass sich möglicherweise die Nummer des Journalisten Jeffrey Goldberg in seinem Telefonbuch befand. Er habe ihn mit jemand anderem verwechselt. Persönlich kenne er den «Atlantic»-Chefredakteur nicht.

In einem Chat auf der Messengerapp Signal sollen sich unter anderem Hegseth, Aussenminister Marco Rubio und Vizepräsident J. D. Vance über Angriffspläne gegen die Huthi-Miliz im Jemen ausgetauscht haben. Der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz hatte versehentlich den prominenten «The Atlantic»-Journalisten Jeffrey Goldberg in die Gruppe eingeladen, der den Vorfall später öffentlich machte. Der Fall sorgte für Empörung in Washington . Das Weisse Haus will den Vorfall überprüfen. Hier lesen Sie mehr zu den Hintergründen.

Türkei: Proteste auch am siebten Abend gegen die Absetzung von Imamoglu

In der Türkei haben Menschen den siebten Abend in Folge gegen die Festsetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu demonstriert. Der oppositionelle Sender Halk Tv berichtete von Hunderten Protestierenden in der Stadt Rize, dem Heimatort des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. In Istanbul zog ein grosser Protestzug überwiegend junger Demonstranten durch den Bezirk Sisli, wie Augenzeugen und lokale Medien berichteten. Auch vor der Istanbuler Stadtverwaltung und in der Hauptstadt Ankara sowie in Izmir versammelten sich erneut Hunderte, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.