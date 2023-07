Besser spät als nie: Buch wird nach 119 Jahren an Bibliothek zurückgegeben

Haben Sie auch schon einmal ein Buch geliehen und vergessen, es rechtzeitig zurückzugeben? Diese Verleihdauer können Sie wohl kaum toppen.

Das wissenschaftliche Werk «An Elementary Treatise on Electricity» (Deutsch: «Eine grundlegende Abhandlung über Elektrizität») wurde am 14. Februar 1904 in einer Bücherei ausgeliehen – und erst jetzt zurückgegeben, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet. 119 Jahre musste die New Bedford Free Public Library im US-amerikanischen Massachusetts auf das Buch warten.

Alte Bücher (Symbolbild): Eine Abhandlung über Elektrizität fand erst nach 119 Jahren ihren Weg zurück in die Bibliothek. Bild: shutterstock

Buch wurde nach 119 Jahren zufällig entdeckt

Die Rückgabe des Werks verdankt die Bibliothek einem glücklichen Zufall. Stewart Plein, Kurator für seltene Bücher in den West Virginia University Libraries, bekam eine Buchspende und entdeckte das uralte Buch.

Er stellte fest, dass die Abhandlung Teil der Sammlung der New Bedford Bibliothek gewesen und nicht mit dem Stempel «zurückgezogen» versehen war. Das deutete darauf hin, dass das Buch zwar sehr viele Jahre überfällig war, aber auch nicht aus dem Bibliotheksbestand gestrichen worden war. Plein wandte sich deshalb an die Bibliothek und übergab den Mitarbeitern das alte Buch.

119 Jahre altes Buch in «äusserst gutem Zustand»

Die Direktorin der Bibliothek, Olivia Melo, freute sich über die Rückkehr des Werks: «Das Buch kam in einem äusserst guten Zustand zurück», sagte sie der AP. «Jemand hat das offensichtlich in einem schönen Bücherregal aufbewahrt, weil es in einem so guten Zustand war und wahrscheinlich in der Familie weitergegeben wurde.» Das Buch wurde erstmals 1881 publiziert, um eine seltene Ausgabe handelt es sich bei dem wiedergefundenen Exemplar allerdings nicht, wie Melo erklärt.

119 Jahre Ausleihzeit seien übrigens ein Rekord, so Melo: 10 oder 15 Jahre überfällige Bücher würden gelegentlich zurückgegeben, mehr als 100 Jahren seien aber bisher noch nicht vergangen. Zurzeit erhebt die Bibliothek eine Gebühr von fünf Cent pro Tag – bei 119 Jahren wären das umgerechnet knapp 1780 Euro Gebühr. Doch die maximale Verspätungsgebühr liegt bei zwei US-Dollar. (t-online, sms)