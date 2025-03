Nach Chat-Leaks: Das sind die ersten Reaktionen der Trump-Regierung

Nach Chat-Leaks: Das sind die ersten Verleugnungen und Verhaspler der Trump-Regierung

Nachdem das US-Magazin «The Atlantic» am Dienstag einen Chat-Verlauf veröffentlichte, der suggerierte, dass ranghohe US-Regierungsmitglieder nicht nur eine Attacke im Jemen in einem Signal-Chat geplant, sondern dabei auch noch – vermutlich versehentlich – einen Journalisten hattn mitlesen lassen, mussten sich die Beteiligten am Mittwoch dazu verhalten. Das sind ihre ersten Reaktionen, Ausreden, Gegenangriffe.

Karoline Leavitt

Das Weisse Haus sieht auch nach Veröffentlichungen neuer Teile aus dem geheimen Gruppenchat über die App Signal keinen Grund zum Handeln. Auf die Frage nach möglichen personellen Konsequenzen sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, Präsident Donald Trump habe weiter Vertrauen in sein Nationales Sicherheitsteam. Die Position von Trump sei unverändert.

Karoline Leavitt wurde in der Pressekonferenz fast nur nach der Chat-Affäre gefragt. Bild: keystone

Trump hatte sich am Vortag zufrieden mit den bisherigen Erklärungen seiner Kabinettsmitglieder zu dem Vorgang geäussert. Leavitt bestritt, dass in dem Chat über einen bevorstehenden Angriff auf die Huthi-Miliz im Jemen Kriegspläne diskutiert worden seien. «Es gab kein klassifiziertes Material», sagte sie.

Auf X schrieb Leavitt zu den neuen Enthüllungen, etwas weniger offiziell:

«The Atlantic hat eingeräumt: Dies waren KEINE ‹Kriegspläne›. Die gesamte Geschichte war ein weiterer Schwindel, verfasst von einem Trump-Hasser, der für seine sensationslüsterne Darstellung bekannt ist.»

Bild: Screenshot X

Das US-Magazin «The Atlantic» hatte am Dienstag «Kriegsplänen» im Titel stehen, als es die Story veröffentlichte. Am Mittwoch passte es das Wording dann zu «Angriffsplänen» an – für die Trump Regierung ein gefundenes Fressen. Neben Leavitt wie auch der Verteidigungsminister Seth Hegseth wies in seiner Stellungnahme am Mittwoch hin (siehe unten).

Michael Waltz

Als der der nationale Sicherheitsberater Michael Waltz in einem Interview mit Fox News am Mittwoch gefragt wurde, welcher Mitarbeiter dafür verantwortlich sei, dass Jeff Goldberg, der Chefredakteur von «The Atlantic», zur Signal-Gruppe hinzugefügt wurde, sagte er:

«Ein Mitarbeiter war nicht verantwortlich. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe die Gruppe aufgebaut. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alles koordiniert wird.»

Wie Goldberg im Chat gelandet sei, könne er sich nicht erklären, sagte Waltz weiter und gab dann dem Journalisten selbst die Schuld, den er an anderer Stelle ausserdem als «Abschaum eines Journalisten» bezeichnete:

«Haben Sie jemals den Kontakt von jemandem gehabt, der seinen Namen anzeigt, und dann haben Sie dort die Nummer von jemand anderem? […] Natürlich habe ich diesen ‹Loser› nicht in der Gruppe gesehen. Es sah aus wie jemand anderes. Wir versuchen herauszufinden, ob er das absichtlich gemacht hat oder ob es auf eine andere technische Weise passiert ist.»

«Es ist peinlich, ja», sagte Waltz und versprach der Sache auf den Grund zu gehen. Er berate sich diesbezüglich mit Elon Musk.

Pete Hegseth

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die neuen Enthüllungen rund um einen brisanten Geheimchat der Regierung als belanglos abgetan. Hegseth argumentierte vor Reportern am Mittwoch, er habe keinerlei «Kriegspläne» verbreitet. Die nun veröffentlichten Inhalte des Chats sähen nicht wie Kriegspläne aus, sagte der 44-Jährige.

«Niemand hat Kriegspläne per Textnachricht verschickt. Was heute morgen veröffentlicht wurde, ist etwas, das nicht wie Kriegspläne aussieht. Und tatsächlich haben sie [The Atlantic] sogar den Titel in 'Angriffspläne' geändert, weil sie wissen, dass es keine Kriegspläne sind. Es gibt keine Einheiten, keine Standorte, keine Routen, keine Flugwege, keine Quellen, keine Methoden, keine geheimen Informationen. Wissen Sie, wer Kriegspläne sieht? Ich sehe sie. Jeden einzelnen Tag. Ich habe mir heute Morgen welche angeschaut. Ich habe mir heute morgen auch Angriffspläne angeschaut.»

Er habe lediglich das Regierungsteam in Echtzeit informiert und auf dem Laufenden gehalten, sagte Hegseth, das sei sein Job.

Tulsi Gabbard

Gegenüber dem demokratischen Abgeordneten Jim Himes sagte die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard bei einer Befragung am Mittwoch:

«Meine gestrige Antwort basierte auf meinen Erinnerungen oder fehlenden Erinnerungen der Details die dort [im Signal-Chat] gepostet wurden. Was heute geteilt wurde, reflektiert die Tatsache, dass ich nicht direkt involviert war in diesen Teil des Signal-Chats.»

Je mehr Himes konfrontativ nachfragte, desto mehr schien Gabbard sich in ihren Antworten zu verheddern.

Jason Crow

Auch gegenüber dem demokratische Abgeordnete Jason Crow musste sich Gabbard am Mittwoch verantworten, zusammen mit dem CIA-Chef John Ratcliffe. Crow ging dabei hart mit der Trump-Regierung ins Gericht:

«Verantwortung steht im Zentrum von Leadership. Man übernimmt Verantwortung, wenn etwas schiefläuft. Man gibt Fehler zu. Man setzt den Massstab von ganz oben. Es ist für mich völlig empörend, dass Regierungsbeamte heute ohne jegliche Konsequenzen vor uns erscheinen. Keine Übernahme von Verantwortung. Eine Ausrede folgt der nächsten. [...] Das ist empörend und ein Führungsversagen, und genau deshalb […]»

An diesem Punkt entschied sich Fox News, das den Auftritt live übertrug, zurück ins Studio zu wechseln. Auf MSNBC wurde Crows ganzes Statement übertragen. Er fuhr fort:

«Das ist empörend und ein Führungsversagen, und genau deshalb muss Secretary Hegseth – der zweifellos über diese Kommunikationskette geheime, sensible Einsatzinformationen weitergeleitet hat – unverzüglich zurücktreten.»

