«Sollte wieder Doritos bewachen»: Vernichtende Kritik an Secret-Service-Chefin

Einige Abgeordneten der Republikaner versuchten sich bei der Anhörung im Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus am Montag in Verschwörungstheorien. «Was vertuschen sie?», fragte etwa Lisa McLain aus Michigan Cheatle. «Gab es eine Verschwörung, Präsident Trump zu töten?», wollte die rechte Republikanerin Marjorie Taylor Greene von ihr wissen. «Absolut nicht», antwortete die Secret-Service-Chefin.

Trump, der für die Republikaner im November wieder ins Weisse Haus einziehen will, war am 13. Juli bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania verletzt worden. Er sagte später, er habe kurz vor dem ersten Schuss den Kopf gedreht. Die Kugel streifte sein rechtes Ohr. Danach warfen sich Leibwächter des Secret Service auf ihn.

Der Schütze konnte sich unbehelligt auf einem Dach in der Nähe der Veranstaltung in Position bringen. Eine der drängendsten Fragen, weshalb dieses Dach nicht gesichert wurde, konnte oder wollte Cheatle nicht beantworten. Der 20-jährige Attentäter hatte freie Sicht auf die Bühne mit Trump und konnte mehrere Schüsse abgeben. Er wurde danach von einem Scharfschützen des Secret Service getötet. Eine seiner Kugeln traf Trump am Ohr, ein Teilnehmer der Kundgebung wurde getötet und zwei weitere verletzt. Sie habe sich persönlich bei Trump entschuldigt, sagte Cheatle.

Four-Tops-Sänger Abdul «Duke» Fakir gestorben

Er war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Motown-Band Four Tops – nun ist Abdul «Duke» Fakir Medienberichten zufolge im Alter von 88 Jahren gestorben.

Die «Detroit Free Press» berichtete am Montag unter Berufung auf seine Familie, Fakir sei in seinem Haus in Detroit an Herzversagen gestorben.