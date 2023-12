Star-Outfits von «ikonischen Frauen» werden versteigert

Mehr «International»

Kleider, die von Stars wie Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sarah Jessica Parker, Elizabeth Taylor, Cher oder Prinzessin Diana getragen wurden, kommen in Hollywood unter den Hammer.

Die Versteigerung der Designer-Outfits von «ikonischen Frauen» soll am 11. Januar in Los Angeles stattfinden, gab das Auktionshaus Julien's am Mittwoch (Ortszeit) bekannt.

Zu den Highlights gehört ein schwarz-weisses Cocktailkleid von Prinzessin Diana. Das von Modeschöpferin Catherine Walker entworfene Kleid könnte nach Schätzungen bis zu 200'000 Dollar einbringen. Ein grünes Givenchy-Kostüm, das Hollywood-Star Grace Kelly 1961 bei einem Empfang mit US-Präsident John F. Kennedy trug, wird mit bis zu 80'000 Dollar veranschlagt.

Dieses Kleid von Grace Kelly kommt unter den Hammer. Bild: www.imago-images.de

Ein Tüll-Minikleid von «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker wird auf mindestens 8000 Dollar geschätzt. Eine Yves Saint Laurent-Kreation, die Audrey Hepburn 1970 zur Taufe ihres Sohnes Luca trug, könnte bis zu 20'000 Dollar einbringen. Eine von Dolce & Gabbana entworfene Glitzerhose, in der Cher im Jahr 2000 zu einer Oscar-Party erschien, wird mit bis zu 5000 Dollar veranschlagt. Versteigert werden laut Mitteilung auch Stücke von Kim Kardashian, Nicole Kidman, Joan Collins, Donna Summer, Whitney Houston und Lady Gaga. (sda/dpa)