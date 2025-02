Musks Sohn hatte am Montag einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt im Weissen Haus. Bild: reuters

«Er sollte so nicht in der Öffentlichkeit sein»: Mutter über Auftritt ihres Sohnes

Mehr «International»

Am Montag sorgte der Auftritt von Elon Musks Sohn mit dem schillerenden Namen X Æ A-12 für Aufsehen. Musk trat im Oval Office mit Donald Trump vor die Medien, um Fragen zu den Amtshandlungen seines «Department of government efficiency» (Doge) zu beantworten. Als Überraschungsgast war auch sein Sohn anwesend.

Die Mutter des Sohnes, die kanadische Sängerin Grimes, war wohl nicht informiert über den öffentlichkeitswirksamen Auftritt ihres Kindes. So sagt sie in der Antwort eines Posts auf X: «Er sollte so nicht in der Öffentlichkeit sein. Danke für den Hinweis. Aber ich bin froh, dass er brav war. Seufz.»

Das antwortet Grimes auf einen Post, der den Auftritt ihres Sohnes lobt. «Lil Y war sehr höflich heute! Du hast ihn gut erzogen», schreibt ein User. Die 36-jährige Musikerin Grimes hat drei Kinder mit Elon Musk. Inzwischen sind sie kein Paar mehr.