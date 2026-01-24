wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Feuer in New Yorker Hochhaus – rund 150 Wohnungen evakuiert

This image provided by FDNY shows FDNY members operating at a fire on the top two floors of a high-rise apartment in the Bronx, New York City, early Saturday, Jan. 24, 2026. (FDNY via AP) New York Hig ...
Im New Yorker Stadtteil Bronx brannte ein Hochhaus.Bild: keystone

Feuer in New Yorker Hochhaus – rund 150 Wohnungen evakuiert

24.01.2026, 20:0624.01.2026, 20:06

Eine Gasexplosion hat einen Brand in einem Hochhaus im New Yorker Bezirk Bronx verursacht. Dabei kam Medienberichten zufolge ein Mensch ums Leben, 14 weitere wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich. Alle wurden demnach in örtliche Krankenhäuser gebracht. Auch ein Feuerwehrmann wurde verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich. Rund 150 Wohnungen mussten evakuiert werden.

Die Feuerwehr war in der Nacht zum Samstag zu dem 17-geschossigen Komplex gerufen worden, weil dort Gasgeruch gemeldet worden war, wie die «New York Times» unter Berufung auf Behörden berichtete. Die Explosion ereignete sich demnach, während sich die Feuerwehrleute im Gebäude aufhielten. Daraufhin hätte sich das Feuern auf mehrere Wohnungen im 16. und 17. Stockwerk ausgebreitet.

Bürgermeister: «Mein Herz ist bei allen Betroffenen»

Fotos und Videos, die im Internet kursierten, zeigten Flammen im oberen Bereich des Gebäudes und aufsteigenden schwarzen Rauch. John Esposito, der Chef der Feuerwehr, beschrieb den Vorfall der Zeitung als «sehr, sehr gefährlichen Einsatz». Bis das Feuer gelöscht worden sei, hab es rund vier Stunden gedauert. Die Behörden teilten dem «New York Times»-Bericht zufolge mit, die Ursache des Gaslecks werde untersucht.

«Mein Herz ist bei allen Betroffenen und ich bin unseren Ersthelfern zutiefst dankbar», erklärte der neue New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani in einem Social-Media-Beitrag.

Erst Mitte Januar war in der New Yorker Bronx ein Wohngebäude teilweise eingestürzt. Der Kaminschacht des 20-stöckigen Hauses sei dem Anschein nach in sich zusammengekracht, wie die Feuerwehr damals mitgeteilt hatte. Zuvor habe es Berichte über eine Explosion gegeben, hiess es weiter. (sda/dpa)

Mehr aus den USA:

ICE-Beamte töten Mann in Minneapolis
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ryan Wedding war 2002 bei Olympia – jetzt ist er als Drogenbaron verhaftet worden
Ryan Wedding liefert eine mustergültige Quereinsteiger-Geschichte: 2002 vertrat er Kanada als Snowboarder bei den olympischen Spielen in Salt Lake City, nun ist er als einer der weltweit meistgesuchten Kriminellen verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, einen multinationalen Drogenhandels-Ring betrieben zu haben.
Zur Story