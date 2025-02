Verheerende Waldbrände in Los Angeles komplett eingedämmt

Das ist der wahre Grund für eines der Feuer in Los Angeles (laut Anwälten)

Der Flächenbrand war am 7. Januar ausgebrochenen. Die Feuerwehr war wochenlang im Einsatz, um die Brände einzudämmen, die durch starke Winde immer wieder angefacht wurden. (dab/sda/dpa)

Die verheerenden Flächenbrände in und um Los Angeles sind vollständig eingedämmt. Das teilte die Feuerwehr mit. Das «Palisades»-Feuer am Westrand von Los Angeles und das «Eaton»-Feuer nahe Pasadena und Altadena haben offiziellen Schätzungen zufolge mehr als 16'200 Gebäude zerstört. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 29.

