recht sonnig25°
DE | FR
burger
International
USA

Ex-Supermann Dean Cain will der ICE-Behörde beitreten

LOIS &amp; CLARK: THE NEW ADVENTURES OF SUPERMAN, Dean Cain, 1993-1997. Warner Bros. Television/ Courtesy: Everett Collection. Warner Bros/Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT P ...
Dean Cain wurde durch die TV-Serie «Superman – die Abenteuer von Lois & Clark» bekannt.Bild: imago

Ex-Supermann Dean Cain will der ICE-Behörde beitreten

07.08.2025, 14:0207.08.2025, 14:02
Mehr «International»

Der ehemalige Superman-Schauspieler Dean Cain hat bekanntgegeben, dass er sich bei der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) angemeldet hat. Dies, um die Anti-Einwanderungsbehörde des US-Präsidenten Donald Trump zu unterstützen, wie «The Guardian» schreibt.

Der ehemalige Schauspieler hat dies am Mittwochabend in einem Video auf Instagram erklärt. «ICE nimmt die Schlimmsten der Schlimmsten fest und holt sie von der Strasse», sagte Cain in seinem Post.

Der US-Schauspieler Dean Cain, wurde durch die TV-Serie «Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark» aus den 1990er-Jahren bekannt.

Cain hatte ein Rekrutierungsvideos der ICE auf Instagram geteilt, worauf Fox-News Host Jesse Watter dies aufgegriffen und in seiner Talkshow darüber gesprochen hatte.
Nach mehreren Gesprächen mit ICE-Beamten wird Cean jetzt als ICE-Agent vereidigt.

Auf die Frage des Moderators, was ihn dazu motiviert habe, sagte Cain, dass die USA ein kaputtes Einwanderungssystem habe. Donald Trump habe versprochen, dies zu reparieren, und deswegen hätten die Menschen für ihn gestimmt. Cain würde seinen Teil dazu beitragen und dafür sorgen, dass dies geschieht.

Cain sagte im Interview, dass er vereidigter stellvertretender Sheriff und Reservepolizist sei. Er hoffe nun, dass sich weitere ehemalige Beamte melden und die Rekrutierungsziele der ICE so schnell wie möglich erreicht werden können.

Im Zuge der Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump wollen die USA bei ICE rund 10'000 neue Stellen schaffen. In den vergangenen Monaten hat die ICE in den USA illegale Migranten festgenommen und diese in Abschiebungshaft gebracht. (nib)

Die Arbeit von ICE wird stark kritisiert. Mehr dazu erfährst du hier:

Wie ICE-Agenten im Schutz der Anonymität die USA terrorisieren
Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bekloppt «parkierte» E-Trottis
1 / 12
Bekloppt «parkierte» E-Trottis

Wir steigen steil ein: Ein klassischer E-Trotti-Turm. Was man halt so mit den Dingern macht.
quelle: amber vetter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Italien setzt Insektenschutzmittel gegen West-Nil-Virus ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
3
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
4
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
5
«Sie wollte nicht zuhören» – Trump spricht im TV über Keller-Sutter
Meistgeteilt
1
Kreml: Trump-Putin-Treffen in den nächsten Tagen + Tote bei russischem Angriff
2
Gaza-Einnahme könnte ein halbes Jahr dauern +++ Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza
3
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
4
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
5
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
Trump trifft Putin – warum das vor allem für Russland gut ist
In die bisher fast ergebnislose Friedensdiplomatie kommt wieder Bewegung. Experten schwant aber trotzdem nichts Gutes.
Ein Gipfeltreffen USA-Russland über einen Waffenstillstand oder sogar das Ende des Ukraine-Kriegs rückt näher. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend Schweizer Zeit bestätigte Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow am Donnerstagvormittag Russlands Teilnahme «in den kommenden Tagen».
Zur Story