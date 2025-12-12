wechselnd bewölkt
Washington: Schwere Überschwemmungen im US-Bundesstaat

Schwere Überschwemmungen im US-Bundesstaat Washington

12.12.2025, 10:4112.12.2025, 10:41

Heftige Regenfälle haben im US-Bundesstaat Washington schwere Überschwemmungen ausgelöst. Gouverneur Bob Ferguson rief die Anwohner auf, betroffene Gebiete auf Anweisungen der örtlichen Behörden zu verlassen. Bis zu 100'000 Menschen seien von Evakuierungen betroffen.

A n aerial view of a home and a barn surrounded by floodwaters in Snohomish, Wash., Thursday, Dec. 11, 2025. (AP Photo/Stephen Brashear)
Menschen mussten aus ihren Häusern evakuiert werden.Bild: FR159797 AP

Ferguson sprach mit Blick auf die hohen Wasserstände von einer «historischen» Lage. Über 30 grössere Autobahnen seien für den Verkehr gesperrt worden. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen, um auf diese Weise schnell Hilfsgelder und Personal zu mobilisieren.

A cow drinks from the flooded Snohomish River in Snohomish, Wash., Thursday, Dec. 11, 2025. (AP Photo/Stephen Brashear)
Der Notstand wurde ausgerufen.Bild: FR159797 AP

Die Nationalgarde hilft bei Rettungseinsätzen in den Flutgebieten mit. Mit Hubschraubern und Booten wurden Menschen in Sicherheit gebracht. Dutzende Flüsse sind über die Ufer getreten. Ortschaften und Felder sind überflutet.

An aerial view shows homes surrounded by floodwaters in Snohomish, Wash., Thursday, Dec. 11, 2025. (AP Photo/Stephen Brashear)
Luftaufnahme aus Snohomish, Washington.Bild: FR159797 AP

Grund für die starken Regenfälle im Nordwesten der USA ist ein Wetterphänomen mit dem Namen «atmosphärischer Fluss». Diese Bänder mit extrem feuchter Luft können mehrere Tage lang heftigen Regen bringen. (sda/dpa)

