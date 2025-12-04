wechselnd bewölkt
USA: Trump begnadigt überraschend Demokraten Henry Cuellar

Für Republikaner kam die Entscheidung wohl aus dem Nichts: US-Präsident Donald Trump hat einen Demokraten begnadigt. Das könnte der Grund gewesen sein.
04.12.2025, 15:1904.12.2025, 15:19
Nilofar Breuer / t-online
t-online

Dieser Brief hat Donald Trump offenbar geschmeichelt: Vor rund drei Wochen, am 12. November 2025, wandten sich die Töchter des demokratischen Kongressabgeordneten Enrique Roberto «Henry» Cuellar an den US-Präsidenten – mit einer emotionalen Bitte, ihren Vater und ihre Mutter zu begnadigen.

«Wir schreiben Ihnen schlichtweg als zwei Töchter – zwei Frauen, die ihre Eltern lieben», schrieben Christina und Catherine Cuellar. Sie beschreiben «Albträume», «schlaflose Nächte» und «besorgte Morgen», seitdem ihr Vater im Mai 2024 unter der Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden angeklagt wurde.

Henry Cuellar wurde 2024 von der Regierung Joe Bidens angeklagt.
Henry Cuellar wurde 2024 von der Regierung Joe Bidens angeklagt.

Gegen Cuellar besteht seither der Vorwurf der Bestechung, Geldwäsche, Verschwörung und unerlaubten Einflussnahme zugunsten ausländischer Interessen. Dem US-Justizministerium zufolge geht es um rund 600'000 US-Dollar (rund 514'000 Euro).

In dem Brief bitten die Töchter Trump nun «von ganzem Herzen» und «demütig» um Gnade – entweder, indem die Klage fallengelassen werde oder mit einer Begnadigung.

Die beiden Töchter Christina und Catherine von Henry Cuellar.
Die beiden Töchter Christina und Catherine von Henry Cuellar.

Trump reagiert: «vollständig und bedingungslos»

Jetzt lässt Trump Taten folgen. Auf seiner Plattform «Truth Social» schrieb der US-Präsident am Mittwoch, er verkünde hiermit seine «vollständige und bedingungslose BEGNADIGUNG des geliebten texanischen Kongressabgeordneten Henry Cuellar und Imelda». Trump ergänzte:

«Henry, ich kenne Sie nicht, aber Sie können heute Nacht ruhig schlafen – Ihr Albtraum ist endlich vorbei!»
Donald Trump

Für Trump bot sich mit diesem Fall wohl eine weitere Gelegenheit, die Politik seines Vorgängers Biden zu kritisieren. Denn vorab hiess es in dem Post: «Jahrelang hat die Biden-Regierung das Justizsystem gegen ihre politischen Gegner und alle, die nicht ihrer Meinung waren, als Waffe eingesetzt.» Später schrieb er: «Sleepy Joe ging gegen den Kongressabgeordneten und sogar gegen dessen wunderbare Frau Imelda vor, nur weil sie die WAHRHEIT gesagt hatten.» Zudem beschrieb er Demokraten erneut als «radikal links» und als «absolute Bedrohung für die Demokratie».

epa12568097 US President Donald Trump announces changes to new fuel economy standards, in the Oval Office, at the White House, Washington, DC USA, 02 December 2025. EPA/WILL OLIVER / POOL
Die Töchter des Demokraten Henry Cuellar wandten sich mit einer Bitte an den US-Präsidenten Donald Trump.

Konkurrent ist wieder im Rennen

Republikaner stellt diese Entscheidung wiederum vor Rätsel. Wie das US-Medium CNN berichtet, gilt der Demokrat mit seinen untypischen Positionen in seinem Kongresswahlbezirk in Texas als starker Konkurrent für Trumps Partei. Cuellar, der 2004 erstmals gewählt wurde, zählt zu den konservativsten Demokraten im Repräsentantenhaus.

Auch Cuellar selbst zeigte sich überrascht. Er habe keine Vereinbarung mit dem Weissen Haus getroffen, um die Begnadigung zu erhalten, erklärte er CNN am Mittwochabend. Er habe «nicht gewusst, dass das passieren würde».

