Menschen in Nord- und Südamerika bewundern Sonnenfinsternis – das sind die besten Bilder

So sah die ringförmige Sonnenfinsternis im Valley of the Gods in Utah, USA, aus. Bild: keystone

Millionen Menschen in Nord-, Süd- und Mittelamerika haben am Samstag eine seltene Feuerkranz-Sonnenfinsternis bewundert. Mit speziellen Schutzbrillen ausgestattet, kamen sie zum gemeinsamen Betrachten des Naturschauspiels zusammen.

Bei einer Feuerkranz-Sonnenfinsternis, auch ringförmige Sonnenfinsternis genannt, schiebt sich der Mond vor die Sonne, der äussere Rand unseres Heimatsterns bleibt aber sichtbar. Im April 2024 ist für Teile von Nordamerika wieder eine totale Sonnenfinsternis angekündigt.

Die vollständige ringförmige Sonnenfinsternis ist vom Valley of the Gods ausserhalb des Bears Ears National Monument in Utah am Samstag, dem 14. Oktober 2023, zu sehen. Die Sonnenfinsternis war im grössten Teil des Westens der Vereinigten Staaten zu sehen.

Am ausgeprägtesten war die Sonnenfinsternis nach Angaben der US-Raumfahrtagentur Nasa vor allem in Teilen der US-Bundesstaaten Oregon, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico und Texas sowie in Teilen von Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien.

Die Sichtbarkeit der ringförmigen Sonnenfinsternis wanderte in einem schmalen Streifen von Nordwesten nach Südosten über den amerikanischen Kontinent. Über Panama wurde die maximale Dauer der ringförmigen Phase von fünf Minuten und 17 Sekunden erreicht.

Partielle Phasen der Finsternis waren in weiten Bereichen der USA zu sehen, allerdings verhinderten beispielsweise an Teilen der US-Ostküste Regenwolken einen Blick auf das Himmelsschauspiel. In ganz Europa war das Phänomen unbeobachtbar. (sda/apa/dpa)