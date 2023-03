Er liebäugelt mit einer Präsidentschaftskandidatur: Der Republikaner Ron DeSantis, hier während eines Auftrittes im US-Bundesstaat Iowa in der vergangenen Woche. Bild: keystone

Weshalb sich die Ukraine vor Ron DeSantis fürchten muss

Erstmals hat Ron DeSantis, wahrscheinlicher und hoch gehandelter Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Einblick in sein aussenpolitisches Programm gegeben. Die Ukraine hat allen Grund, sich davor zu fürchten.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Der Republikaner Ron DeSantis gibt den Isolationisten. Der Gouverneur von Florida, der mit einer Präsidentschaftskandidatur liebäugelt und dem Partei-Favoriten Donald Trump gefährlich werden könnte, findet: Eine Fortsetzung des bisherigen Kurses im Ukraine-Krieg sei nicht im Interesse der USA. Deshalb spricht sich der Republikaner gegen eine «weitere Verstrickung» Amerikas aus – wobei DeSantis den Krieg als «territorialen Disput» und Russland ausdrücklich nicht als Aggressor bezeichnet.

Und weiter sagt DeSantis: Die Regierung von Präsident Joe Biden, die der angegriffenen Ukraine versprochen habe, Kiew «so lange es dauert» beizustehen, lenke mit diesem Engagement von den «wichtigsten Problemen» ab, mit denen sich die USA konfrontiert sähen.

«Wir können der Intervention in einem eskalierenden Krieg im Ausland nicht Vorrang vor der Verteidigung unseres eigenen Heimatlandes geben», sagt DeSantis. Kein Interesse hat der Gouverneur zudem an der Lieferung von Kampfjets an die ukrainischen Streitkräfte. Das Risiko, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen den beiden grössten Atommächten USA und Russland kommen könnte, sei «nicht hinnehmbar».

Die Achse Carlson-Trump-DeSantis

Diese Positionsbezüge, die der Gouverneur bisher unter Verschluss hielt, sind einer schriftlichen Stellungnahme zu entnehmen, die DeSantis dem rechtspopulistischen Fox News-Moderator Tucker Carlson abgab. Dass die Wahl ausgerechnet auf Carlson fiel, um diese Botschaft zu übermitteln, ist kein Zufall.

Denn DeSantis, der sich als Gouverneur normalerweise nicht mit aussenpolitischen Grundsatzfragen beschäftigen muss, scheint weitgehend auf der gleichen Linie wie der beliebte Fernsehmoderator zu politisieren.

So behauptet Carlson Abend für Abend, dass auch die amerikanische Bevölkerung unter dem Ukraine-Krieg leide – weil die Milliarden von Dollars, die Washington der Regierung in Kiew zur Verfügung stelle, nun nicht mehr für die Menschen in Ohio, Texas oder Florida fliessen würden. Ähnliche Töne schlägt Trump an. Der Ex-Präsident bezeichnet den Krieg in Osteuropa als den Vorboten für den Dritten Weltkrieg und behauptet, dass er den Konflikt in einer zweiten Amtszeit umgehend beenden würde. (aargauerzeitung.ch)