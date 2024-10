Immer mehr Prominente mischen sich nun in den Wahlkampf ein und versuchen, die Menschen von ihrem Top-Kandidaten zu überzeugen. Bild: keystone

Diese Stars sind Teil im US-Wahlkampf

Viele Prominente nutzen ihre hohe Reichweite und unterstützen ihre Favoriten für das Präsidentschaftsamt.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «International»

Nur noch ein wenig mehr als eine Woche geht es, bis der neue Präsident oder die erste Präsidentin der USA gewählt werden. Immer mehr Prominente mischen sich nun in den Wahlkampf ein und versuchen, die Menschen von ihrem Top-Kandidaten zu überzeugen.

Team Harris

Taylor Swift

Nach dem Duell von Kamala Harris und Donald Trump verkündete die Sängerin, Kamala Harris zu unterstützen. Auf Instagram schrieb sie: «Ich denke, sie ist eine fähige und talentierte Führungspersönlichkeit, und ich glaube, wir können in diesem Land viel mehr erreichen, wenn wir von Ruhe anstatt von Chaos geführt werden.»

Mit dem Bild einer Katze spielte Taylor Swift vermutlich auf die Aussage «Katzenlady» an. Bild: instagram/taylorswift

Trumps Reaktion auf Swifts Stellungnahme lautete: «Ich hasse Taylor Swift!»

Jamie Lee Curtis

Schon Ende Juli bekannte sich die Schauspielerin als Unterstützerin von Kamala Harris. Sie nannte Harris eine «leidenschaftliche Verfechterin der Frauenrechte und der Rechte von People of Color»

Charli XCX

Ihr Tweet «Kamala IS brat» ging viral. Der Ausdruck war eine Anspielung auf ihre Album «Brat», was übersetzt Göre bedeutet. Der Begriff beschreibt ein chaotisches aber selbstbewusstes Mädchen.

Cardi B

Kurz nach Joe Bidens Rücktritt sprach sich die Rapperin für Kamala Harris aus.

Oprah Winfrey

Die Talkshow-Legende trat schon auf dem Parteitag der Demokraten im August auf und setzte sich für die Kandidatur der Vizepräsidentin ein. Im September moderierte sie einen Livestream mit Kamala Harris. Das Motto lautete: «Vereint für Amerika».

Oprah Winfrey moderierte einen Livestream mit Kamala Harris. Bild: keystone

Ariana Grande

Die Sängerin, welche 300 Millionen Follower verbuchen kann, teilte mit diesem Bidens Instagram-Post, wonach er Harris als Kandidatin vorschlug.

Pink

Pink gilt als Anhängerin der Demokraten. Sie sang im August auf dem Demokraten-Parteitag ihren Song «What About Us».

Katie Perry

Katie Perry schrieb auf Instagram, dass sie von Beginn an an Kamala Harris geglaubt habe.

Stevie Wonder

Ebenfalls Unterstützer von Kamala Harris ist der Sänger Stevie Wonder. Bei ihrem 60. Geburtstag sang er für sie «Happy Birthday».

Meghan Trainor

Die Sängerin postete auf TikTok ein Video mit der Botschaft: «Wenn du eine Veränderung willst, geh wählen!»

Samuel L. Jackson

Auf dem Wahlkampfauftritt in Georgia trat ebenfalls Schauspieler Samuel L. Jackson auf und hielt eine Rede. Dabei sagte er: «Wir gehen nicht zurück.»

Samuel L. Jackson hält eine Rede in Georgia. Video: YouTube/Forbes Breaking News

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen setzt sich schon seit Jahren für die Demokraten ein. Barack Obama sieht er als engen Freund.

Bei einem Wahlkampfauftritt in Georgia sagte Springsteen zu Trump, dieser trete an, «um ein amerikanischer Tyrann» zu werden. Der Republikaner verstehe das Land nicht – und auch nicht, was es bedeute, ein Amerikaner zu sein. Harris respektierte aber die Verfassung und eine Wirtschaft für die Mittelklasse.

George Clooney

Nachdem Clooney Joe Biden zu seinem Rücktritt aufgeforderte hatte, sprach er sich für Kamala Harris aus: «Wir freuen uns darauf, Vizepräsidentin Harris bei ihrer historischen Aufgabe nach Kräften zu unterstützen».

Beyoncé

Die Sängerin spendete für die Wahlkampfkampagne von Kamala Harris vier Millionen Dollar. Zudem erlaubt sie der Präsidentschaftskandidatin, ihren Song «Freedom» als Wahlkampf zu benutzen. Der Song steht für die Selbstermächtigung von Schwarzen und Frauen und gegen Unterdrückung.

Billie Eilish

Billie Eilish und ihre Bruder Finneas sind ebenfalls Team Harris. Auf Instagram riefen sie die Fans dazu auf, für diese zu wählen.

Eminem

Der Rapper trat auch schon bei Wahlveranstaltungen auf. Er sagte, niemand wolle eine Zukunft, in der Menschen Konsequenzen fürchten müssten, wenn sie ihre Meinung aussprechen. Für ihn steht Kamala Harris für eine Zukunft, in der diese und andere Freiheiten geschützt würden.

Weitere Unterstützer von Kamala Harris

Ben Stiller, Bryan Cranston, Jennifer Lawrence, Jon Hamm, Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Barbara Streisand, Amy Schumer

Team Trump

Ye (Kanye West)

In einem Interview mit «Donda Times» bestätigte der Rapper, immer noch auf Trumps Seite zu stehen: «Ja, natürlich, auf jeden Fall Trump.»

Elon Musk

Die letzten vier Wahlen war Elon Musk noch auf der Seite der Demokraten. Seit einiger Zeit gilt er aber als einer der grössten Trump-Verfechter. Neuerdings war er in den Schlagzeilen, da er eine Million Dollar an registrierte Wähler in Swing States verschenken wollte.

Kid Rock

Der Rock-Sänger nahm schon mehrmals an öffentlichen Auftritten von Donald Trump teil.

Kid Rock schüttelt Donald Trump die Hand. Bild: keystone

Hulk Hogan

Der ehemalige Wrestler trat auch schon an Trumps Nominierung als Präsidentschaftskandidat auf.

Hulk Hogan zerreisst bei einer Rede sein T-Shirt. Bild: keystone

Lil Wayne

Der Rapper Lil Wayne ist schon länger ein Anhänger des Ex-Präsidenten. Grund dafür sei beispielsweise die Schaffung neuer Arbeitsstellen für Afroamerikaner, was Trump offenbar versprach. Lil Wyne konnte auch schon von dessen Beziehung mit Trump profitieren. Am letzten Arbeitstag von Donald Trump als US-Präsident wurde Wayne von ihm begnadigt. Für Waffen- und Drogenbesitz drohten ihm damals zehn Jahre Haft.

Lil Wayne wurde von Trump begnadigt. Bild: keystone

Kodak Black

Auch der Rapper Kodak Black gehörte zu den mehr als 140 Personen, die der damalige US-Präsident Donald Trump begnadigte oder deren Strafen verkürzte. Kodak Black gab beim Kauf einer Schusswaffe falsche Angaben an.

Auf Trumps Aussagen, Haitianer würden Katzen und Hunde essen, reagierte er jedoch wütend. Kodak Black sei selbst Haitianer und kritisierte Trump für dessen Aussagen. Trotzdem hält er weiter an Trump fest und unterstützt ihn. Er wurde bereits wieder bei Trumps Wahlveranstaltungen gesichtet.

Fivio Foreign

Fivio Foreign, ebenfalls Rapper und Trump-Fan, veröffentlichte mit Kodak Black zusammen einen Song, bei dem Teile von früheren Trump-Reden eingebunden wurden.

M.I.A.

Die ehemalige Trumpkritikerin hat offenbar ihre Meinung geändert. Auf X postete M.I.A: «Trump wird Amerika durch die schwierigsten kommenden vier Jahre führen.» Sie schrieb weiter, dass Trump die USA «führen» wird, in dem er «das Unkraut entfernen wird».

Roseanne Barr

Die Komikerin Roseanne Barr wurde durch die Sitcom «Roseanne» bekannt. 2018 wurde diese wegen rassistischer Aussagen von Barr abgesetzt. Die Trump-Anhängerin nahm Trumps Verschwörungstheorien auf und streute diese weiter in den sozialen Netzwerken. Sie ist davon überzeugt, dass Trump die Wahl 2020 eigentlich gewonnen habe.

Brittany Mahomes

Die Ehefrau von NFL-Star Patrick Mahomes und Freundin von Taylor Swift gab sich ebenfalls als Trump-Anhängerin zu erkennen. Nach ihrem Bekennen schrieb Trump dazu: «Ich möchte der schönen Brittany Mahomes dafür danken, dass sie mich so stark verteidigt hat».

Mike Tyson

Der ehemalige Boxweltmeister kennt Trump schon über 40 Jahre. Gemäss Mike Tyson fordert Trump das Establishment heraus. Auch von Trumps Kommunikation ist Tyson Fan.

Auch von Trumps Kommunikation ist Tyson Fan. Bild: keystone

Heino

Auch deutsche Prominente äusserten sich zum US-Wahlkampf. Der Schlagersänger Heino teilt sich mit Trump nicht nur die blonde Frisur, sondern auch einige Ansichten. Er sagte zu Trump: «So einen Mann brauchen wir hier in Deutschland».

Heino teilt mit Donald Trump die Vorliebe für blondes Haar. Bild: keystone

Jon Voight

Der Oscar-Schauspieler Jon Voight ist einer der grössten Trump-Befürworter. Er nannte Trump «grössten Präsidenten seit Abraham Lincoln».

Dennis Rodman

Dennis Rodman ist ein ehemaliger NBA-Star und begrüsst besonders Trumps Haltung zur Aussenpolitik. Er soll ebenfalls über gute Beziehungen zu Nordkorea verfügen.

Stacey Dash

Stacey Dash kennen die meisten vermutlich aus dem Film «Clueless». Auch sie unterstützt Trumps Haltung bezüglich der Aussenpolitik. Sie teilt zudem Trumps traditionelle amerikanische Werte.