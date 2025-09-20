recht sonnig12°
DE | FR
burger
International
USA

US-Republikaner Ted Cruz warnt vor Einschränkung der Meinungsfreiheit

U.S. Sen. Ted Cruz, R-Texas, speaks with reporters about his visit in Mexico City, Friday, Aug. 29, 2025. (AP Photo/Megan Janetsky) Mexico Ted Cruz
Der republikanische Senator von Texas, Ted Cruz.Bild: keystone

Republikaner Cruz warnt vor Einschränkung der Meinungsfreiheit

Ted Cruz warnt die Republikaner vor Einschränkung der Meinungsfreiheit. Scharfe Kritik übt der Senator am Chef der US-Rundfunkbehörde.
20.09.2025, 07:5920.09.2025, 09:12
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der republikanische Senator von Texas, Ted Cruz, hat massive Kritik am Vorsitzenden der amerikanischen Rundfunkbehörde FCC geäussert. Brendan Carr hatte nach der Entscheidung des Sender ABC, die Show von Moderator Jimmy Kimmel abzusetzen, einen Lizenzentzug des Senders erwogen. Cruz sagte in seinem Podcast «Verdict with Cruz», dass er erfreut über den Rauswurf von Kimmel gewesen sei. Dem TV-Show-Host wird vorgeworfen, sich geschmacklos über den Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk geäussert zu haben.

Allerdings warnte Cruz davor, jetzt von Regierungsseite Zensur walten zu lassen. Das könnte auf die Republikaner zurückfallen, wenn die Demokraten wieder an der Macht sind, sagte er. «Wenn die Regierung anfängt zu sagen: 'Uns gefällt nicht, was ihr, die Medien, gesagt habt. Wir werden euch aus dem Rundfunk verbannen, wenn ihr nicht das sagt, was uns gefällt', dann wird das für Konservative schlecht ausgehen», warnte Cruz.

«Was er gesagt hat, ist brandgefährlich»

Er ging mit dem Chef der US-Rundfunkbehörde besonders hart ins Gericht: «Ich mag Brendan Carr, er ist ein guter Kerl, er ist der Chef der FCC und ich arbeite mit ihm zusammen, aber was er gesagt hat, ist brandgefährlich», sagte der Senator, der einst als parteiinterner Trump-Gegner galt. Als Carr dem Sender ABC gedroht hatte, man könne das Problem «einfach lösen oder wir machen es auf die harte Tour», habe ihn das an das Mafia-Epos «Goodfellas» erinnert. Das sei «wie ein Mafioso, der in eine Bar geht und sagt: Schöne Bar, es wäre, schade, wenn ihr etwas zustossen würde.»

epa12123416 Brendan Carr, Chairman of the Federal Communications Commission (FCC), attends a hearing of the House Committee on Appropriations, Subcommittee on Financial Services and General Government ...
Brendan Carr.Bild: keystone

Cruz warnte aber die US-Regierung: Es sei unglaublich gefährlich, sich in eine Position zu bringen, in der man sagt: «Wir entscheiden, welche Meinungsäusserungen wir mögen und welche nicht und wir drohen dann, Leute von Sender zu nehmen, wenn wir nicht mögen, was sie sagen.»

Trump drohte US-Sendern mit Lizenzentzug

Genau das hatte aber US-Präsident Donald Trump angedroht. «Ich habe irgendwo gelesen, dass die Fernsehsender zu 97 % gegen mich waren. Ich bekomme 97 % negative Berichterstattung, und trotzdem habe ich leicht gewonnen», sagte Trump mit Blick auf die Wahl 2024. «Ich habe alle sieben Swing States gewonnen, die Volksabstimmung, ich habe alles gewonnen. Und sie sind zu 97 % gegen mich, sie machen mir nur schlechte Werbung... Ich meine, sie bekommen eine Lizenz, ich würde denken, dass man ihnen vielleicht die Lizenz entziehen sollte.»

Es mag sich gut anfühlen, Jimmy Kimmel zu drohen, sagte Ted Cruz. «Aber wenn es genutzt wird, um Konservativen zum Schweigen zu bringen, werden wir es bereuen.» Dem stimmte laut dem US-Magazin «Newsweek» auch der ehemalige republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger zu: «Er denkt tatsächlich langfristig. Ich meine, die Vorstellung, dass die Republikaner von nun an bis in alle Ewigkeit die Regierung führen werden, ist nicht wahr. Wir haben die Geschichte gesehen. Irgendwann werden die Demokraten die Macht übernehmen. Und ich glaube, Ted Cruz macht sich zu Recht Sorgen um diese Vorstellung.»

US-Präsident Donald Trump stellt sich weiter hinter den FCC-Chef Brendan Carr und weist die Kritik von Cruz zurück: «Ich halte Brendan Carr für einen grossen amerikanischen Patrioten, daher stimme ich Ted Cruz in diesem Punkt nicht zu», sagte der Präsident über zu den Äusserungen des Senators. «Ich halte Brendan Carr für einen mutigen Menschen. Ich glaube, Brendan Carr mag es nicht, wenn Funkfrequenzen illegal, falsch und absichtlich missbraucht werden», fügte er hinzu. – ohne aber, wie so oft, zu erklären, was er mit «illegal» meinte.

Mehr zur Meinungsfreiheit in den USA:

Kommentar
Die USA: The land of the not-so-free speech
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Talkshow-Hosts solidarisieren sich mit Kimmel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Linus Luchs
20.09.2025 08:24registriert Juli 2014
Ted Cruz scheint noch daran zu glauben, dass es wieder freie Wahlen geben wird. Vieles deutet darauf hin, dass dies nicht mehr der Fall sein wird.
271
Melden
Zum Kommentar
7
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Estland beantragt Nato-Artikel 4
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
2
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
3
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
4
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
5
Kopftuch einer Dozentin beschäftigt die Aargauer Regierung
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
3
Armenien? Albanien? Trump sorgt erneut für Verwirrung
4
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
5
Polen-Desaster schlimmer als gedacht: Dieses Haus wurde von eigener Rakete getroffen
Streitkräfte benachrichtigt: Russische Kampfjets im Tiefflug über polnischer Bohrinsel
Zwei russische Kampfjets haben sich nach Angaben des polnischen Grenzschutzes im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert.
Zur Story