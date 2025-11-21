US-Flugbehörde führt No-Fly-Zone Venezuela ein

Mehr «International»

Die US-amerikanische Flugbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat eine Warnung an Piloten versandt, den Luftraum über Venezuela zu meiden. Dies, weil die Sicherheitslage in und um Venezuela sich weiter verschlechtert habe.

Bild: sc/x.com

Konkret wird vor dem Überflug durch die Maiquieta-Flugzone gewarnt. Diese erstreckt sich über Venezuela sowie Teile der südlichen Karibik.

Bild: sc/x.com

Es könne für Flugzeuge eine Gefahr in allen Höhenlagen bestehen, insbesondere während Start, Landung, und Überflug. Die Warnung ist voraussichtlich bis zum 19. Februar 2026 in Kraft. (cpf)