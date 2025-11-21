bedeckt-1°
DE | FR
burger
International
USA

US-Flugbehörde führt No-Fly-Zone Venezuela ein

US-Flugbehörde führt No-Fly-Zone Venezuela ein

21.11.2025, 22:0821.11.2025, 22:08

Die US-amerikanische Flugbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat eine Warnung an Piloten versandt, den Luftraum über Venezuela zu meiden. Dies, weil die Sicherheitslage in und um Venezuela sich weiter verschlechtert habe.

Bild
Bild: sc/x.com

Konkret wird vor dem Überflug durch die Maiquieta-Flugzone gewarnt. Diese erstreckt sich über Venezuela sowie Teile der südlichen Karibik.

Bild
Bild: sc/x.com

Es könne für Flugzeuge eine Gefahr in allen Höhenlagen bestehen, insbesondere während Start, Landung, und Überflug. Die Warnung ist voraussichtlich bis zum 19. Februar 2026 in Kraft. (cpf)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Flugzeug verunglückt bei Dubai Air Show
Bei einer Luftfahrtmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Flugzeug abgestürzt. Wie die Pressestelle der Regierung in Dubai mitteilte, kam der Pilot bei dem Unglück während der Dubai Air Show ums Leben.
Zur Story