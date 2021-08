International

USA

Mehr Rummel in New York: Der Times Square hat jetzt ein Riesenrad



Bild: keystone

Wer den New Yorker Times Square von oben sehen will, kann in den kommenden Wochen ins neue Riesenrad auf dem weltberühmten Platz steigen. Bis zum 12. September steht die mehr als 30 Meter hohe Konstruktion im Zentrum Manhattans und bietet Besuchern einen Blick, den es so noch nicht gab.

Die neue Attraktion an der von Werbebildschirmen und Wolkenkratzern gesäumten Kreuzung von Broadway und 7th Avenue soll noch mehr Besucher bringen. Der verwaiste Times Square wurde in den Hochzeiten der Pandemie zum Symbol der New Yorker Krise - mittlerweile besuchen wieder Hunderttausende Menschen pro Tag den Platz, ganz auf dem Vor-Corona-Niveau sind die Zahlen aber US-Medien zufolge noch nicht wieder. (aeg/sda/dpa)

