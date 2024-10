Mark Milley wurde 2019 von Trump zum Generalstabschef befördert und blieb dies auch unter Präsident Joe Biden. Über Trump sagt er: «Niemand war je so gefährlich für dieses Land.» Bild: keystone

«Faschist durch und durch» – Ex-General warnt vor Donald Trump

Ex-General Mark Milley warnt eindringlich vor einer zweiten Amtszeit Donald Trumps und bezeichnet ihn als «Faschist durch und durch».

Mauritius Kloft / t-online

Der frühere Generalstabschef Mark Milley warnt vor einer zweiten Amtszeit Donald Trumps. Mehrere Medien berichten vorab aus einem Buch des Journalisten Bob Woodward, in dem sich Milley besorgt über Trump äussert. Demnach sagte Milley, der republikanische Präsidentschaftskandidat sei ein «Faschist durch und durch».

Woodward schreibt den Berichten zufolge, dass Trump bei einem Treffen im Oval Office im Jahr 2020 die hochrangigen Offiziere William McRaven und Stanley McChrystal «anschrie». McRaven ist der ehemalige Admiral, der 2011 die Operation leitete, bei der Osama bin Laden getötet wurde. McChrystal, ein pensionierter General, spielte derweil eine zentrale Rolle bei der Tötung des Al-Qaida-Führers Abu Musab al-Zarqawi im Irak.

Woodward zufolge konnte der mittlerweile pensionierte General Milley Trump zum Einlenken bewegen. Milley befürchtet jedoch, dass es im Falle einer Wiederwahl Trumps keine derartigen Sicherheitsvorkehrungen mehr geben werde.

Milley über Trump: «Totaler Faschist»

Woodward zitiert laut Berichten den mittlerweile pensionierten General, der ihm über Trump sagte: «Niemand war je so gefährlich für dieses Land.» Milley, der bereits in der Vergangenheit Trump öffentlich kritisierte, habe seit seiner Pensionierung im vergangenen Jahr «eine ununterbrochene Flut von Todesdrohungen» erhalten, heisst es in dem Buch weiter.

Milley erklärte weiter, dass er bereits bei früheren Unterhaltungen mit Woodward Verdacht geschöpft habe, was Trumps «geistigen Verfall» angeht. Doch nun sei er überzeugt: «Er ist ein totaler Faschist.»

Milley wurde 2019 von Trump zum Generalstabschef befördert und blieb dies auch unter Präsident Joe Biden. 2023 ging er in den Ruhestand.

