International
Venezuela

María Corina Machado kritisiert Führung von Delcy Rodríguez in Venezuela

Nobelpreisträgerin Machado kritisiert «kriminelle» Führung in Venezuela

29.01.2026, 07:4229.01.2026, 07:42

Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat nach einem Treffen mit US-Aussenminister Marco Rubio die von den USA gestützte neue Führung in Venezuela scharf kritisiert. Die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez, mit der die Regierung in Washington zusammenarbeitet, sei nicht vertrauenswürdig, sagte Machado vor Journalisten in Washington.

epa12654025 Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado delivers remarks at the Heritage Foundation, Washington, DC, USA, 16 January 2026. EPA/WILL OLIVER
María Corina Machado kritisiert die von den USA gestützte neue Führung in Venezuela. Bild: EPA
«Jeder weiss, worum es bei diesem Regime geht. Wir sprechen hier von Kriminellen.»

Auf die Frage eines Journalisten, ob sie bereit wäre, mit Rodríguez in einer Übergangsregierung die Macht zu teilen, antwortete Machado: «Wir arbeiten daran, einen echten Übergang zu ermöglichen. Dies ist kein Übergang nach russischem Vorbild, bei dem die Mafia an der Macht bleibt und letztendlich die Bürger darunter leiden». Sie werde sich weiter für echten Wandel einsetzen – und nicht dafür, dass ein Teil des herrschenden Apparats an der Macht bleibt.

Rodríguez gelangte infolge der militärischen Intervention der USA in Venezuela an die Staatsspitze. Zuvor war sie Stellvertreterin des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gewesen, der am 3. Januar bei einem US-Militäreinsatz in der Hauptstadt Caracas gefangengenommen und anschliessend nach New York gebracht wurde. Dort soll ihm wegen angeblicher Verwicklung in Drogendelikte der Prozess gemacht werden.

epa12652216 The acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, waves before presenting a report to Parliament in Caracas, Venezuela, 15 January 2026. Rodriguez delivered the report as Venezuelan Pres ...
Delcy Rodríguez ist Präsidentin Venezuelas.Bild: EPA EFE

Seit dem Machtwechsel befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche. Rodríguez ist allem Anschein nach diejenige innerhalb der venezolanischen Regierung, mit der die US-Regierung direkt verhandelt – vor allem über die Verwaltung der riesigen Ölvorkommen des südamerikanischen Landes. (sda/dpa)

Mehr News zu Venezuela:

Venezuela entlässt laut NGO mehr als 100 weitere Häftlinge
1
