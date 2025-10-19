Video: watson/nina bürge

Countrysänger regt sich über ICE-Einheit auf

Der Countrysänger Bryan Andrews regt sich in einem Video, das er auf Instagram hochgeladen hat, über die ICE-Einheit auf.

Der Countrysänger Bryan Andrews beklagt sich in einem Video, dass die Leute in den USA bei dem, was die ICE-Einheit macht, wegschauen würden.

Er wirft Passanten vor, dass sie die Taten unterstützen und lachend daneben stehen würden, wenn Familien auseinandergerissen werden.

Die ICE-Einheit ist eine Einheit der US-amerikanischen Behörde für Einwanderung und Zoll. In den vergangenen Monaten stand sie wiederholt in den Schlagzeilen. Ihr ist es erlaubt, illegale Einwanderer, die in den USA leben und arbeiten, ohne einen Grund oder richterliche Erlaubnis festzunehmen.

Zudem fragt er, ob die Menschen nicht sehen würden, dass das höchste Gericht der USA der Einheit die Genehmigung gegeben hat, ohne einen Durchsuchungsbefehl Häuser zu stürmen.

Der Sänger ist selbst gläubiger Christ. Er sagt, er schäme sich für andere gläubige Christen, die diese Aktionen befürworten. Weiter sagt er, er schäme sich, dass man an Christen denke, welche diese Aktionen und Deportationen hinnehmen und unterstützen. Bryan Andrews schäme sich, mit diesen Gläubigen in Verbindung gebracht zu werden.



Passend zu seiner Aufregung hat der Sänger am 16. Oktober einen neuen Song veröffentlicht. In diesem singt er über die Weltlage und wie er sie wahrnimmt. Der Song trägt den Titel «The Older I Get».

Nachdem das Video in den sozialen Medien in Umlauf geraten war, hat der Countrysänger eine Erklärung zu seinen Worten gepostet. In dieser sagt er, dass er sich für kein Wort schäme, das er in dem Video gesagt hat. (nib)

