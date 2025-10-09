Video: watson/lucas zollinger

Nach merkwürdiger Szene – linker US-Streamer Hasan Piker bestreitet Tierquälerei-Vorwürfe

Einer der bekanntesten Streamer auf Twitch soll seinem Hund einen Elektroschock verpasst haben – und zwar mitten im Livestream.

Lucas Zollinger

Hasan Piker, einer der populärsten Streamer der Plattform Twitch, sieht sich aktuell einem Shitstorm ausgesetzt. Auslöser war eine kontroverse Szene in einem seiner Livestreams, wegen welcher ihm nun Tierquälerei vorgeworfen wird. Piker, dessen Kanal für Gaming-Inhalte und seine Kommentare zum aktuellen Geschehen in der US-Politik bekannt ist, bestreitet die Vorwürfe.

Video: watson/lucas zollinger

Im Clip ist zu sehen, wie Pikers Hund Kaya, der hinter ihm im Bild liegt, plötzlich aufsteht. Offenbar genervt sagt Piker, der Hund solle zurück auf seinen Platz gehen, als dieser plötzlich laut aufjault. Auch das scheint Piker aufzuregen: «Du bist so ein Baby!», sagt er in Richtung des Tieres, als es wieder liegt.

«Please just fucking go …» Piker, kurz bevor sein Hund aufheult.

Schnell reagierten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Chat. Piker mache den Hund nervös, schrieb jemand. Der Streamer wiederum erklärte, der Hund werde von seiner Mutter zu sehr verwöhnt und wolle ständig im Haus herumstreunern.

Tierquälerei-Vorwürfe und Shitstorm

Damit war die Angelegenheit aber nicht zu Ende. Online führte sie zu einem regelrechten Shitstorm. Es tauchten Screenshots auf, die zeigen sollen, dass Pikers Hund ein Elektroschock-Halsband trage. Eine verdächtige Handbewegung des Streamers, Augenblicke bevor der Hund aufheulte, solle ebenfalls darauf hindeuten, dass dieser dem Tier einen Elektroschock verpasst habe. Auch kritisiert wurde, dass der Hund während Pikers ganzem rund vierstündigen Livestream ruhig hinter ihm liegen «musste».

Dieser Screenshot soll zeigen, dass Pikers Hund ein Elektroschock-Halsband trägt. Bild: x

Überdies tauchten alte Fotos und Videos auf, die zeigen sollen, wie Piker auch schon in der Vergangenheit einen fraglichen Umgang mit Hunden pflegte. Ein Video soll zeigen, wie er einen Hund, der nicht gehorcht, am Schwanz zieht. Auf einem Foto ist zu sehen, wie er mit einem Hund posiert, der ebenfalls ein umstrittenes Halsband trägt.

Piker bestreitet Vorwürfe

In einem späteren Livestream bestritt Piker sämtliche Vorwürfe. Er erklärte, dass Kayas Jaulen wohl durch einen Unfall verursacht worden sein müsse: «Sie hat geheult, weil sie sich beim Aufstehen vom Bett verdammt noch mal an etwas gestossen hat.» Vielleicht sei sie auch komisch getreten. Ausserdem trage der Hund kein Elektroschock-Halsband, sondern eines, das nur vibriere, sagte der 34-Jährige. Dieses enthalte ausserdem einen Peilsender und eine Taschenlampe. Das besagte Objekt zeigte er seinem Publikum im Stream.

Auf diesem Bild wollen User erkennen, dass die elektrischen Zinken mit Klebeband abgedeckt wurden. Bild: X / @Karanpandit64

Die Erklärung scheint aber viele Menschen nicht zufriedenzustellen. Viel mehr sehen manche genau darin den Beweis, dass Piker lüge. So wollen sie, abermals auf Screenshots, erkannt haben, dass es sich eben doch um ein Elektroschock-Halsband handle – und dass der Streamer nur gewisse Teile davon mit Klebeband abgedeckt habe.

Wer ist Hasan Piker?

Hasan Doğan Piker ist mit seinen rund drei Millionen Followerinnen und Followern (Stand 2025) der 21. grösste Streamer auf der Plattform Twitch. Auf seinem Kanal «HasanAbi» zeigt er Gaming-Inhalte und kommentiert das aktuelle politische Geschehen in den USA. Auf dem politischen Spektrum ist er dabei links zu verordnen. Er vertritt im Gaza-Diskurs eine starke Pro-Palästina-Position.

Hasan Piker. Bild: keystone

Die New York Times schreibt über Hasan Piker, er sei ein «progressiver Geist im MAGA-Körper». Er spreche die Bro-Kultur an, indem er sich für Dinge wie Krafttraining, Waffen und Snus interessiere.

