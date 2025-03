Video: watson/Emanuella Kälin

Luftaufnahmen zeigen die Zerstörung nach der Schiffskollision

Einen Tag nach der Kollision zweier Schiffe in der Nordsee wird das Ausmass der Schäden sichtbar. Am Montagmorgen kollidierte ein Frachtschiff vor der Küste von Ost-Yorkshire, England, mit einem Öltanker, der Kerosin für das US-Militär transportierte. Die Kollision löste mehrere Explosionen aus und entfachte ein Feuer, das die Schiffe über Nacht in Flammen hielt.



Luftaufnahmen eines Helikopters offenbaren das Ausmass der Zerstörung, die der Brand am Öltanker hinterlassen hat:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

