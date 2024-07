Video: watson/Alina Kilongan

«Es ist Zeit für jüngere Stimmen» – Bidens Begründungen für den Rückzug im Video

Mehr «International»

Gestern Abend um 20 Uhr Ortszeit in Washington D.C. (2 Uhr nachts Schweizer Zeit) trat Joe Biden im Oval Office im Weissen Haus vor die Nation, um über seinen Rücktritt zu sprechen und zu erklären, wie er die restliche Zeit in seinem Amt nutzen will.

Einige seiner wichtigsten Aussagen siehst du hier im Video:

Video: watson/Alina Kilongan

Mehr zu den US-Wahlen 2024: