Der Hochsommer, der eigentlich Anfang Juli beginnt, erreicht Griechenland und Zypern bereits jetzt mit voller Wucht. Bild: keystone

Bis zu 42 Grad: Erste Hitzewarnungen des Jahres in Griechenland und auf Zypern

Mehr «International»

Der Hochsommer, der eigentlich Anfang Juli beginnt, erreicht Griechenland und Zypern bereits jetzt mit voller Wucht.

Laut Angaben der meteorologischen Dienste beider Länder wird die Hitzewelle mindestens bis Sonntag andauern. Bereits in den Morgenstunden des Donnerstags kletterten die Temperaturen örtlich auf rund 36 Grad.

Temperaturen steigen auf bis zu 42 Grad

In Nord- und Mittelgriechenland sinken die nächtlichen Werte nicht unter 30 Grad, wie das Wetteramt in Athen mitteilte. Den Höhepunkt erwarten die Meteorologen am Freitag: In vielen Regionen sollen die Temperaturen auf bis zu 42 Grad steigen.

Das Meteorologische Amt Zyperns hat für heute und bis Sonntag eine Hitzewarnung ausgegeben – es sind Temperaturen von bis zu 41 Grad zu erwarten.

Ratschläge der Ärzte

In Athen, Nikosia und anderen Grossstädten öffneten die Behörden zahlreiche klimatisierte Hallen. Dort können Menschen, die zu Hause keine Klimaanlagen haben, die heissen Stunden des Tages verbringen. Ärzte raten, helle Kleidung zu tragen, möglichst im Schatten zu bleiben und viel Wasser zu trinken. Dies gelte besonders für ältere und kranke Menschen sowie kleine Kinder.

Hohe Waldbrandgefahr

Der Zivilschutz warnt wegen des Wetters vor der hohen Gefahr durch grosse Wald- und Buschbrände. Die Kombination Trockenheit, Hitze und Winde verwandle die kleinste Flamme binnen Minuten zu einem Grossbrand, heisst es seitens der Feuerwehr. (sda/dpa)