Blackrock kauft beide Häfen des Panama-Kanals für 23 Milliarden

US-Präsident Donald Trump hatte während seines Wahlkampfes mehrfach die Idee bekräftigt, den Panama-Kanal «wieder in amerikanische Hände» zu bringen. Der Kanal war vor über 100 Jahren unter amerikanischer Leitung erbaut worden; 1977 wurde er unter Präsident Jimmy Carter offiziell an Panama übergeben.

Mit dabei im Käufer-Konsortium ist der firmeneigene Infrastruktur-Arm Global Infrastructure Partners sowie die Terminal Investment Limited mit Sitz in Genf. Der Panama-Kanal ist wichtiger Bestandteil einer der weltweit am häufigst frequentierten Handelsrouten.

Für 22,8 Milliarden US-Dollar (rund 20 Milliarden Schweizer Franken) erwirbt der Investment-Gigant 90 Prozent von Panama Ports, der bisherigen Besitzerin und Betreiberin der Häfen in Balboa und Cristobal. Panama Ports wiederum gehört der CK Hutchinson, einem multinationalen Technologiekonzern mit Sitz in Hong Kong.

Trump friert Militärhilfe für die Ukraine ein: So reagiert die Welt

Selbst im eigenen Lager war man bis kurz vor der Ankündigung des US-Präsidenten noch hoffnungsvoll, zu einer Vereinbarung mit Präsident Wolodimir Selenskyj kommen zu können.

Seit vergangenem Freitag schiessen Donald Trumps Maga-Gefolgsleute aus vollen Rohren auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj. Allen voran Elon Musk, der Selenskyj auf X im Stundentakt wahlweise als kriegsgeil, korrupt oder unfähig beschimpft. Insofern konnte der nächste Schritt in dieser Eskalation niemanden mehr überraschen: Am Montagabend Ortszeit ordnete der US-Präsident den Stopp von militärischen Hilfeleistungen an die Ukraine an.