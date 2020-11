Jeder zehnte verkaufte Pkw in der EU hat Elektroantrieb

Quizzticle

Kennst du die Automarken? So leicht war es noch nie, das perfekte Quiz zu spielen

Liebe Quizzticle-Klasse

Nachdem wir letzte Woche nach den 30 grössten Inseln des Mittelmeers gefragt haben, gehen wir heute zurück an Land. Und zwar zu den Autos. Wir wollen von euch wissen, welches im Jahr 2019 die 20 meistverkauften Automarken der Schweiz waren. Du kennst bestimmt alle – so einfach war es also noch nie, das perfekte Quizzticle hinzulegen – du brauchst bloss ein wenig Gas zu geben.