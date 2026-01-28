bedeckt
Amazon: Der Onlinehändler baut rund 16'000 Arbeitsplätze ab.

Grosse Entlassungswelle: Amazon streicht 16'000 Arbeitsplätze

28.01.2026, 13:4828.01.2026, 13:48

Der weltgrösste Onlinehändler Amazon will in einer zweiten Entlassungswelle innerhalb von drei Monaten rund 16'000 Arbeitsplätze abbauen. Der Konzern reagiert damit auf die zunehmende Bedeutung Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung.

The Amazon logo is seen on the new logistics center of online merchant Amazon in Lauwin-Planque, northern France, Thursday, Sept. 19, 2013. Amazon France plans to create 2500 jobs by 2015 in this cent ...
Amazon hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington. Bild: AP

Das Unternehmen werde seinen Mitarbeitern in den USA 90 Tage Zeit geben, um intern nach einer neuen Stelle zu suchen, erklärte Amazon-Vizepräsidentin Beth Galetti am Mittwoch in einem Blogbeitrag. Beschäftigten, die keinen neuen Job innerhalb des Konzerns finden können, werde das Unternehmen Abfindungen und andere Unterstützung für den Übergang anbieten.

Amazon automatisiert mehr Abläufe

«Wir haben daran gearbeitet, unsere Organisation zu stärken, indem wir Hierarchiestufen reduziert, die Eigenverantwortung erhöht und Bürokratie abgebaut haben», sagte Galetti. Die Stellenstreichungen kommen nur wenige Monate nach einer ersten Ankündigung des Unternehmens, 14'000 Stellen abbauen zu wollen.

Employees work in the distribution center of the online retailer Amazon during a guided press tour prior to the upcoming Christmas business in Leipzig, central Germany, Thursday, Nov. 19, 2015. Amazon ...
Durch KI werden immer mehr Abläufe automatisiert.Bild: AP

Amazon-Chef Andy Jassy hatte wiederholt erklärt, Managementebenen abbauen und die Bürokratie verringern zu wollen. Denn dies bereite nach einer Einstellungswelle während der Pandemie den Führungskräften zunehmend Sorgen.

Im vergangenen Jahr warnte der Amazon-Chef die Mitarbeiter bereits, dass Künstliche Intelligenz zu einem Rückgang der Belegschaft führen werde, da Amazon immer mehr Abläufe automatisiere. Stand Ende September 2025 beschäftigte Amazon weltweit rund 1,58 Millionen Menschen. (sda/awp/dpa)

