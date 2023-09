Immobilienkrise in China: Handel mit Evergrande-Aktien gestoppt

Mehr «International»

Das Hauptquartier der Evergrande Group in Shenzhen im Süden Chinas. Bild: keystone

Im Zuge der Immobilien-Krise in China ist der Handel mit Aktien der hoch verschuldeten Evergrande-Gruppe an der Hongkonger Börse gestoppt worden. Evergrande ist das am höchsten verschuldete Immobilien-Unternehmen in dem Sektor.

Neben den Papieren der Evergrande Group konnten auch keine Anteilscheine der Evergrande Property Services Gruppe und der Evergrande-Gruppe für Elektro-Fahrzeuge gehandelt werden, wie es in drei Mitteilungen der Börse in Hongkong hiess. Ein Grund wurde darin nicht genannt.

Chinas Immobilien-Branche durchlebt derzeit eine schwere Krise. Zuletzt berichteten mehrere Medien darüber, dass gegen Angestellte der Evergrande-Gruppe ermittelt werde – auch gegen den Vorstand. Das Unternehmen äusserte sich auf eine Anfrage zunächst nicht dazu. (sda/dpa)

Update folgt ...