Bizarrer Bauchnabel-Trend in China

Die Aufkleber lassen sich online kaufen und kommen als Blatt mit 16 Stück. Während Käufer sich in den Netzwerker Chinas begeistert zeigen, kommt auch Kritik auf. LiangBuZhengYy, eine der Influencerinnen, warnt bereits. Die Tattoos sollen Spass machen und nicht Angst vor dem eigenen Körper erzeugen. Andere hingegen stellen sich die Frage, ob man das überhaupt brauche. «Können wir nicht einfach kurze Beine mögen?», schrieb ein Kommentator laut Yahoo News. Andere meinten, die Aufkleber sähen «hässlich aus» und würden den Körper nicht proportional erscheinen lassen.

«Es ist ganz natürlich und ich denke, es sieht besser aus als mein echter Bauchnabel», sagte die Käuferin ShiYiTongYa in einem Video auf der Plattform Xiaohongshu. «In normalen Situationen kommt niemand auf mich zu, untersucht meinen Bauch und findet heraus, ob mein Bauchnabel echt ist.» Sie habe diese gekauft, nachdem die von einer chinesischen Influencerin präsentiert worden seien.

Dieser kommt als Aufkleber, ähnlich wie ein temporäres Tattoo. Er wird ein paar Zentimeter über dem eigentlichen Bauchnabel aufgeklebt. Damit soll eine optische Täuschung erreicht werden. Wenn man eine hoch sitzende Hose oder Rock trägt, wirken so die Beine länger und der Oberkörper kürzer.

In China spielt das Aussehen eine grosse Rolle. Nicht umsonst werden online Milliarden Dollar für Kosmetikprodukte umgesetzt. Auch Schönheitsoperationen boomen. Jetzt gibt es einen neuen, vor allem günstigeren Trend: ein falscher Bauchnabel.

Ein falscher Bauchnabel ist in China der letzte Schrei. Er soll die Beine länger aussehen lassen.

Ein falscher Bauchnabel ist in China der letzte Schrei. Er soll die Beine länger aussehen lassen. Bild: Screenshot von 是一桶呀 / Xiaohongshu/t-online

In China macht ein neuer Schönheitstrend die Runde: Ein falscher Bauchnabel soll vor allem Frauen besser aussehen lassen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Es ist wieder Rugby-Time – alles, was du zur WM in Frankreich wissen willst

Ukrainische Streitkräfte in Verbove durchgebrochen, sagt Anführer der Gegenoffensive

Was regelmässiges Krafttraining im Körper bewirkt

Trotz Sommerwetter: Lidl startet Weihnachtsverkauf – und so reagieren Migros, Coop und Co.

Bischof Felix Gmür spricht sich für Abschaffung des Zölibats aus – die Sonntagsnews

Der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) Felix Gmür spricht sich gegen den Zölibat und für Priesterinnen aus, Jugendliche in der Schweiz sind offen für autoritäre Denkweisen und die Schweiz verstärkt angesichts hoher Flüchtlingszahlen den Grenzschutz im Tessin: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen am heutigen 23. September.