Die EU will bis 2027 unabhängig von russischer Energie werden

«Wir müssen für den nächsten Winter gerüstet sein. Also werden wir eine Task Force gründen, die einen Nachfüllplan für den nächsten Winter entwirft», sagte von der Leyen zu Gasspeichern. Bis Ende des Monats werde die Kommission einen konkreten Gesetzesvorschlag für Mindestfüllstände für Gasspeicher machen, damit diese bis spätestens Oktober jedes Jahr zu 90 Prozent gefüllt werden. Diese und andere mögliche Massnahmen, um russische Gasimporte zu reduzieren und die stark angestiegenen Energiepreise zu senken, hatte die Kommission bereits am Dienstag vorgestellt.

«Bis Mitte Mai werden wir einen Vorschlag vorlegen, um unsere Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und Kohle bis 2027 abzubauen», kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem EU-Gipfel im französischen Versailles am Freitag an. Die Brüsseler Behörde werde Wege aufzeigen, um das Design des Strommarktes so zu verbessern, dass es die Energiewende unterstützt.

Die Schweiz verzeichnet aktuell Neuinfektionen, die 50 Prozent über dem Niveau der Vorwoche liegen. Ähnlich erging es Dänemark Anfang dieses Jahres. So steht es heute in Dänemark um die Pandemie.

Der 17. Februar ist in der Schweiz in die Geschichte eingegangen. Nach zwei Jahren Pandemie wurden an diesem Donnerstag praktisch alle Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aufgehoben. Drei Wochen später ist eingetroffen, womit man rechnen musste: Die Fallzahlen steigen wieder stark an.