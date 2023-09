So viel Schnee wie auf diesem Foto lag in La Sambuy in den letzten Jahren nur noch selten. bild: lasambuy.com

Nur noch vier Wochen genügend Schnee – Skigebiet muss für immer schliessen

Bei Wintersportorten geht die Angst um: Die Klimakrise gefährdet die Existenz vieler Skigebiete. Jetzt hat ein Ort in Frankreich die harten Konsequenzen gezogen.

Mehr «International»

Das französische Skigebiet La Sambuy hat wegen Schneemangels seinen Betrieb eingestellt. Jacques Dalex, der Bürgermeister des Ortes in den französischen Alpen, sagte gegenüber «CNN», dass «die globale Erwärmung offensichtlich im Gange ist» und sich «sogar schneller vollzieht, als die Wissenschaftler vorhergesagt haben». Daher seien seit dem 10. September alle Lifte für immer geschlossen worden, eine entsprechende Entscheidung habe der Stadtrat bereits im Juni getroffen.

Die drei Lifte in La Sambury bild:

«Früher hatten wir praktisch vom ersten Dezember bis zum 30. März Schnee», erklärte Dalex weiter. Im vergangenen Jahr seien es dagegen nur vier Wochen gewesen, in denen genug Schnee gelegen habe – und selbst da sei die Decke sehr dünn gewesen. Laut dem Bürgermeister hat dem Skigebiet pro Jahr ein Verlust von etwa einer halben Million Euro gedroht. Allein die Instandhaltung der Lifte koste jährlich 80'000 Euro.

Insgesamt handelt es sich um ein kleines Skigebiet mit vier Liften und mehreren Pisten bis zu einer Höhe von 1850 Metern. Allerdings sei das Gebiet aufgrund von günstigen Skipässen vor allem bei Familien beliebt gewesen. Dalex hoffe, dass man weiter Besucher anlocken könne. Im Sommer seien auch viele Wanderer dort unterwegs.

In La Sambuy setzt man nun auf den Sommertourismus. Bild: Shutterstock

Wegen der Folgen des Klimawandels wird befürchtet, dass künftig noch weitere Skigebiete in Europa ihre Pforten für immer schliessen könnten. Laut einer im August veröffentlichten Studie aus der Fachzeitschrift «Nature Climate Change» besteht bei 53 Prozent der insgesamt 2234 europäischen Skiressorts eine hohe Gefahr von Schneemangel, falls die globale Erderwärmung um zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit steigt. Eine im Januar veröffentlichte Studie aus der Zeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences» geht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Schwelle im Jahr 2050 überschritten wird. (pre/t-online)