Die Fast-Fashion-Müllhalde in der Atacama-Wüste: Hier landet das, was wir nicht kaufen

Die Fast-Fashion-Müllhalde in der Atacama-Wüste: Hier landet das, was wir nicht kaufen

Demonstranten, die an einem Klimaprotest teilnehmen, spiegeln sich in einem Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts in Santiago, Chile, 2019.

Demonstranten, die an einem Klimaprotest teilnehmen, spiegeln sich in einem Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts in Santiago, Chile, 2019. Bild: AP

Die Verschmutzung tut nicht nur dem Auge weh, sondern ist auch eine Bedrohung für Mensch und Umwelt. Angespornt durch den unstillbaren Hunger auf Fast-Fashion ist die Menge an Abfall schon so gross, dass die Vereinten Nationen von einem «Notfall für Umwelt und Gesellschaft» sprechen.

«Wir sind nicht mehr nur der lokale Hinterhof, sondern vielmehr der Hinterhof der Welt, was noch schlimmer ist», sagte Patricio Ferreira, Bürgermeister der Wüstenstadt Alto Hospicio, gegenüber AFP . Dass es sich hierbei um keine Übertreibung handelt, zeigen neue Satellitenbilder: Der Schandfleck ist mittlerweile bereits vom All aus sichtbar.

Illegal werden in der Wüste Schätzungen zufolge jährlich rund 40'000 Tonnen Kleider entsorgt. Altkleider und Schuhe türmen sich in der sonst für ihre weitläufigen Salzebenen bekannten Landschaft zu einem gigantischen Müllberg.

Anreize schaffen unter anderem die vielen importierten Kleider. Berichten zufolge handelt es sich grösstenteils um ungetragene Kleidungsstücke – von allen möglichen Fast-Fashion-Modebrands wie Zara, H&M und Co. Von der lokalen Bevölkerung werden die meist billig produzierten Kleider aussortiert, gewaschen und auf den Märkten weiterverkauft. Was nicht mehr vertrieben werden konnte, landet oftmals in der Atacama-Wüste.

Ein grosser Haufen gebrauchter Kleidung bedeckt den Sand in der Nähe des Viertels La Mula in Alto Hospicio, Chile, 2021.

Ein grosser Haufen gebrauchter Kleidung bedeckt den Sand in der Nähe des Viertels La Mula in Alto Hospicio, Chile, 2021. Bild: AP

Drehscheibe für den Import ist die nahe gelegene Hafenstadt Iquique. Wöchentlich werden hier Tonnen von Textilien in Altkleidercontainern eingeführt – zollfrei. Denn: Die Ortschaft ist eine von mehreren Freizonen Chiles. Heisst: Der internationale Warenaustausch wird durch keine Zollformalitäten wie Gebühren oder Steuern behindert, was Wirtschaft und Handel ankurbelt.

Doch zu welchem Zweck führt der beinahe 20-Millionen-Staat so viele Klamotten ein, die im Globalen Norden niemand mehr tragen will?

Das Problem bei vielen Kleidungsstücken: Sie bestehen aus synthetischen Materialien, die nicht biologisch abbaubar sind, etwa Polyester. Im Schnitt dauert es 500 Jahre, bis sie verrotten, egal, aus welchen Stoffen die Altkleidungsstücke bestehen. In der Schweiz wird der grösste Teil der noch brauchbaren Klamotten ins Ausland verkauft – hauptsächlich nach Osteuropa, Russland, Afrika und in den Nahen Osten.

Die Fast-Fashion-Müllhalde in der Atacama-Wüste: Hier landet das, was wir nicht kaufen

Warum jetzt für Donald Trump gilt: Lock him up!

Ukraine greift an: «Eine solche Bewegung an der Front hat es lange nicht gegeben»

Hat die ukrainische Gegenoffensive längst begonnen? Russische Kriegsblogger schreiben über schwere Kämpfe an der Front – auch mit deutschen Panzern.

Die heftigen Kämpfe an mehreren Frontabschnitten in der Ukraine halten an: Britischen Geheimdienstexperten zufolge behält die ukrainische Armee dabei in den meisten Gebieten die Initiative. Die russischen Truppen seien wahrscheinlich angewiesen, so bald wie möglich zum Angriff überzugehen.