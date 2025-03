Chinesische Ärzte transplantieren erstmals Schweineleber in hirntoten Menschen

Chinesische Ärzte haben weltweit erstmals eine Schweineleber in einen hirntoten Menschen eingesetzt. Das Organ habe bereits kurz nach dem Eingriff unter anderem Galle produziert, schrieb das Team in seinem Abschlussbericht zur Transplantation im Fachjournal «Nature».

Die Leber habe bis zum Versuchsende nach zehn Tagen funktioniert. Das Erbgut des Spenderschweins war an sechs Stellen verändert worden, um Abstossungsreaktionen zu vermeiden. Der Versuch mit der Leber wurde gemäss den Wünschen der Familie des Hirntoten nach zehn Tagen beendet, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua kurz nach der Transplantation im Jahr 2024 schrieb.

Die Schweineleber hat zehn Tage funktioniert. symbolBild: NYU Langone/Joe Carrotta

«Es ist eine Weltpremiere und ein grosser Schritt für die Transplantationsmedizin», kommentierte der Chirurg Bruno Reichart, der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München an Xenotransplantation forscht und nicht an dem Eingriff beteiligt war.

Schweineherzen und -nieren waren in Versuchen bereits in Menschen transplantiert worden. Bis zu einem regulären Einsatz sind jedoch noch einige Hürden zu überwinden. (sda/dpa)